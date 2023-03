Kažu ako nešto jako poželiš, to se i ostvari. Dokaz za to je Luka Bagarić, mladić sa sindromom Down koji već godinama ima samo jednu želju, a to je odjenuti plavu odoru. Zaželjeno, ispunjeno i to u policijskoj postaji u Puli.

Luka Bagarić, mladić sa sindromom Down, već godinama ima samo jednu želju, a to je odjenuti plavu odoru. Zaželjeno, ispunjeno i to u policijskoj postaji u Puli. Policajci su na jedan dan postali Lukini kolege, ali sa službom dolaze i zadaci.

"Nadamo se da će tijekom danas sa ophodnjom proći sve poslove barem u jednom užem djelu", rekao je Alen Klabot, načelnik PU Istarske novinarski Dnevnika Nove TV Lini Dollar.

Prvu kontrolu Luka je odradio na pulskoj tržnici. Prolaznika je zatražio osobnu kartu, koju je provjerio u pulskoj policijskoj postaji. I sve je bilo u redu. I baš o ovome, govori nam njegova sestra, Luka mašta od rođenja. Ispunjenje ove želje, ispunjenje je njegovih snova, kaže. Pa makar to bilo, samo na jedan dan.

"On se oblači, hoda sa blokom, piše kazne, hahaha, pozdravlja policiju po cesti, Luka je baš ono pravi policajac", kaže Lukina sestra Marijana. Isto potvrđuju i njegovi policijski partneri.

"Super je bilo, jedno novo iskustvo. Nadam se da je Luki bilo lijepo", kaže Ana Osmanović, policijska službenica PU Istarske.

"Odličan je, prvi radni dan mu je, pod stresom je pa je malo tiši. Inače lijepo je uljudan, radi sve što mu se kaže", napominje Alex Šagi , policijski službenik PU Istarske. Dan nije mogao proći bez prometne kontrole, ali ni alkotestiranja. Vozač je imao nulu.

Ako se pita Luku ovaj je posao najbolji na svijetu. "Nije bilo teško. Kolege su dobre, puno sam naučio od njih", kazao je Luka. Ipak smo možda svi mi puno više naučili od Luke.

