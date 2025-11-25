Otkriveno kako je pregovarač savjetovao Putina da pridobije Trumpa i kako je nastao sporni plan za Ukrajinu

Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff prošlog je mjeseca u razgovoru s visokim predstavnikom Kremlja poručio da bi mir u Ukrajini bio moguć samo ako Rusija preuzme kontrolu nad Donjeckom te, moguće, ako se provede i dodatna razmjena teritorija. Snimku njihova razgovora, čiji je sadržaj objavio Bloomberg, otkriva o kakvom se planu govorilo.

U telefonskom razgovoru održanom 14. listopada s Jurijem Ušakovom, glavnim savjetnikom ruskog predsjednika Vladimira Putina za vanjsku politiku, Witkoff je istaknuo kako smatra da su teritorijalni ustupci neizbježni. Istovremeno je savjetovao Ušakovu da Trumpu uputi čestitke i da razgovore predstavi u pozitivnijem svjetlu, prenosi The Guardian.

"Evo, između nas dvojice — znam što će biti potrebno za mirovni dogovor: Donjeck i možda još neka teritorijalna zamjena", rekao je Witkoff tijekom pet minuta dugog razgovora, prema Bloombergovu transkriptu. "Ali umjesto takvog pristupa, pokušajmo govoriti s više optimizma jer vjerujem da možemo postići dogovor".

Snimka pruža rijedak uvid u njegov stil pregovaranja te, čini se, otkriva izvorište kontroverznog američkog mirovnog plana od 28 točaka koji je početkom mjeseca izazvao burne reakcije u Kijevu i europskim glavnim gradovima.

Tijekom razgovora Witkoff, koji je nedavno sudjelovao u posredovanju dogovora o prekidu vatre u Gazi, predložio je da Moskva i Washington izrade zajednički mirovni nacrt po uzoru na taj model. "Sastavili smo Trumpov mirovni plan od 20 točaka i mislim da bismo mogli izraditi nešto slično i s vama", rekao je.

Uz to, dao je i praktične sugestije o tome kako bi Putin trebao otvoriti pitanje mira u razgovoru s Trumpom, uključujući prijedlog da se dvoje čelnika čuju telefonom prije posjeta Zelenskog Bijeloj kući kasnije toga tjedna. Čini se da je dio tih savjeta prihvaćen: Ušakov je poručio kako će Putin uputiti čestitke i reći da je "gospodin Trump pravi mirotvorac".

Osporavani plan od 28 točaka predviđao bi da Ukrajina Rusiji prepusti cijelu oblast Donjecka, uključujući i područja pod svojom sadašnjom kontrolom. Ta bi zona postala demilitarizirani tampon-prostor, međunarodno priznat kao ruski. Prema planu, Rusija bi zadržala i Luhansk te Krim, dok bi se bojišnice u Hersonu i Zaporižji zamrznule na trenutnim pozicijama.

Putin je ovoga mjeseca izjavio da vjeruje kako bi američka ideja mogla biti osnova za konačno mirno rješenje, iako Kremlj i dalje tvrdi da o detaljima nije ozbiljno pregovarao s Washingtonom.

Otkrića o Witkoffovim razgovorima pojavila su se u trenutku kada je Trump objavio da će Witkoff otputovati u Moskvu na sastanak s Putinom, dok će američki državni tajnik Dan Driscoll sudjelovati u odvojenim razgovorima s ukrajinskim predstavnicima — što bi trebalo prethoditi mogućem susretu Trump–Zelenski u Bijeloj kući.

"Veselim se sastanku s predsjednikom Zelenskim i predsjednikom Putinom, ali samo ako postoji dogovor o završetku rata — konačan ili blizu finalizacije", poručio je Trump na Truth Socialu.

Sjedinjene Države pritišću Ukrajinu da prihvati takav okvir kao polazište za završetak gotovo četverogodišnjeg rata, no ukrajinski dužnosnici naglašavaju da neće pristati ni na priznanje ruskog nadzora nad okupiranim područjima niti na ograničavanje svojih obrambenih kapaciteta.

Telefonski razgovor odvijao se u razdoblju kada je Trump počeo javno pokazivati sve više nezadovoljstva ruskim ponašanjem. Istoga dana kada je razgovarao Witkoff, Trump je izrazio frustraciju zbog Putinove nevoljkosti da okonča rat, rekavši: "Ne razumijem zašto nastavlja s tim ratom. Jednostavno ga ne želi zaustaviti. Mislim da time sebi jako šteti".