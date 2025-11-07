Građanski nemiri, neprijateljske aktivnosti, incidenti: Velika Britanija se priprema za sukob s Rusijom

Duboko u norveškoj planini, na mjestu između mora i snježnih vrhova Arktičkog kruga, Velika Britanija se priprema za rat.

Britanski vojni planeri otputovali su u Bodø kako bi uvježbali scenarij u kojem Rusija odlučuje pokrenuti neprijateljske aktivnosti na svom pragu.

Vježba se održava godinu dana nakon zamišljenog primirja u Ukrajini. Njome se od čelnika nordijskih i baltičkih zemalja traži da isplaniraju što bi učinili kada bi uočili proruske građanske nemire unutar susjedne zemlje.

Ministri obrane i generali dobivaju novinska izvješća o incidentima, neujednačena obavještajna ažuriranja i objave na društvenim mrežama te se od njih traži da odluče o najboljem postupku.

Zadatak nije isključivo hipotetski. Neobjašnjiv napad na baltički podmorski kabel prošle godine, ruski dronovi i zrakoplovi koji krše zračni prostor NATO-a i porast broja ruskih brodova koji prijete britanskim vodama skrenuli su pozornost na ranjivost takozvanog "visokog sjevera".

Nakon ruske invazije na Krim 2014. godine, Velika Britanija se istaknula kao predvodnica skupine istomišljenika u pripremi za prijetnje na njihovom sjevernom krilu, osnovavši Zajedničke ekspedicijske snage (JEF) od 10 zemalja.

Pitanje je sada može li ovaj savez ostvariti svoj potencijal dok se ruska prijetnja mijenja, a Sjedinjene Države se pod Donaldom Trumpom i dalje okreću od europske sigurnosti.

Nove okolonosti

Iako je daleki sjever dugo bio područje ruske snage, metode Moskve se diverzificiraju na način koji zahtijeva odgovore od njezinih susjeda. Istodobno, topljenje leda otvara prethodno neprohodna mora i pokreće novo natjecanje za pristup mineralima u regiji, privlačeći i Kinu i Sjedinjene Države.

Britanski ministar obrane John Healey, koji je sudjelovao u ovotjednoj ratnoj vježbi, razgovarao je s Politicom u avionu iz Norveške za Francusku, gdje je putovao na sastanak s francuskim ministrom obrane.

"To su zemlje u kojima je ruska agresija svakodnevno iskustvo. Žive uz prisutnost ruske vojske", rekao je Healey. "Mi smo nacije koje najbolje mogu procijeniti rizike, najbolje odgovoriti na prijetnje i najbolje povezati NATO kako bi ovo shvatio ozbiljnije."

Dio ideje koja stoji iza JEF-a jest da može djelovati brzo, dok NATO-ovom stroju, kojem je za djelovanje potreban dogovor 32 države članice, treba puno više vremena da se pokrene.

Sjeverni saveznici također vjeruju da je to pravo sredstvo za prilagodbu brzo razvijajućem naoružanju i revolucionarnim taktikama koje ne zadovoljavaju mogućnosti tradicionalnog ratovanja, ponekad poznatog kao napadi "sive zone".

General-major Gjert Lage Dyndal iz norveške vojske rekao je da ruska agresija na Arktiku nije ništa novo i ima više veze s dugotrajnim nuklearnim zastojem između SAD-a i Rusije nego sa samom Norveškom. Unatoč tome, priznao je važnost koordiniranog odgovora, posebno za suočavanje s hibridnim ratovanjem, koje se uočava diljem Europe u posljednjih nekoliko godina.

Teoretski je, dakle, Velika Briatanija pomogla u stvaranju idealnog saveza za zaštitu krajnjeg sjevera dok se njegove granice sve više testiraju.

Ipak, među nekim promatračima postoji sumnja da ne djeluje punom snagom upravo u trenutku kada je najpotrebniji.

Osnovan za vrijeme prethodne konzervativne vlade, JEF je bio poseban izvor ponosa za tadašnjeg ministra obrane Bena Wallacea i bivšeg premijera Rishija Sunaka. Sadašnja laburistička vlada uložila je ogroman trud u jačanje vlastitog obrambenog ugleda. U velikoj je mjeri usmjerena na pružanje solidarnosti i resursa Ukrajini, uključujući i putem nove koalicije predvođene Ujedinjenom Kraljevstvom i Francuskom, nazvane "Koalicija voljnih".

No Anthony Heron, zamjenik glavnog urednika think tanka Arktički institut, rekao je: "Pomorska i zračna sredstva namijenjena krajnjem sjeveru su ograničena, a rastući strateški značaj Arktika zahtijeva teške, ali jasne odluke o raspodjeli resursa."

Ed Arnold, viši istraživački suradnik za europsku sigurnost pri Kraljevskom institutu ujedinjenih službi, bio je oštriji. Rekao je da iako je JEF "prirodno pozicioniran da se istakne", "nikada nije uspio artikulirati svoju svrhu" i Wmora vratiti svoj šarm".

Poziva na dugoročnu strategiju za te snage koja bi im dala resurse i pažnju koja se trenutno posvećuje Koaliciji voljnih, koja je nastala usred europske nervoze oko Trumpove predanosti Ukrajini.

Jedan laburistički zastupnik upoznat s temama sigurnosti, kojem je odobrena anonimnost kako bi otvoreno govorio, rekao je da ostaje ključno pitanje oko ovlasti JEF-a da djeluje. Iako je sposoban za raspoređivanje, "ne mislim da je trenutno ovlašten za to, ne adekvatno".

"Ovo je ključno jer će i COW [Koalicija voljnih] i JEF biti na prvim linijama protiv Rusije", upozorili su upućeni.

Dužnosnici obrane okupljeni u Bodøu privatno su se složili da će važnost skupine samo rasti kako SAD preusmjerava svoje sigurnosne prioritete na druga mjesta.

Jedan od uvjeta za jačanje prisutnosti saveznika na krajnjem sjeveru je ulaganje u veće kapacitete za probijanje leda: specijalizirane brodove koji mogu orati polarno more.

Procjenjuje se da Rusija ima 50 ledolomaca, od kojih najmanje 13 može djelovati u Arktiku, a sedam ih je nuklearnih, dok Kina ima pet koji su prikladni za Arktik.

Članice NATO-a Švedska i Finska imaju vlastite verzije ovih plovila - kao i SAD i Kanada, ali norveški Dyndal rekao je da ih je potrebno više.

"Rusija živi na Arktiku", upozorio je. "Vidimo kako Kina napreduje i uči kroz više istraživanja i aktivnosti na Arktiku nego mi. Moramo se istaknuti na europskoj strani, na američkoj strani, kako bismo zapravo naučili živjeti u ledom prekrivenom polarnom moru."

Velika Britanija nema skorašnjih planova za nabavu ledolomca, ali britanski dužnosnici naglašavaju da zemlja donosi vlastitu pomorsku i zrakoplovnu stručnost.

Jedan visoki vojni dužnosnik rekao je da postoji rizik koji će Britanija propustiti ako ne uvjeri saveznike da kupe drugu opremu za hladno vrijeme proizvedenu u Velikoj Britaniji dok obrambeni proračuni rastu.

Europa pokušava ozbiljno shvatiti vlastitu sigurnost, ali još je daleko od toga da shvati kako pobijediti u igri, zaključuje Politico.