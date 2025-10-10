Održava se velika nuklearna vježba NATO-a! Posebno se fokusiraju na jednu stvar: "Uvijek ćemo biti korak ispred protivnika"

NATO će sljedeći tjedan održati svoju veliku godišnju nuklearnu vježbu, najavio je u petak glavni tajnik saveza, istaknuvši da će se važan dio vježbe usredotočiti na zaštitu oružja prije nego što se uopće upotrijebi.

Vježba Steadfast Noon trajat će oko dva tjedna, vodit će je Nizozemska, a u njoj će sudjelovati 71 zrakoplov iz 14 zemalja članica NATO-a.

Dugo planirana vježba počinje u ponedjeljak, a održava se u vrijeme pojačanih sigurnosnih mjera oko vojnih objekata u Europi zbog niza povreda zračnog prostora dronovima, od kojih su neki pripisani Rusiji.

"Moramo to činiti jer nam pomaže osigurati da naše nuklearno odvraćanje ostane što vjerodostojnije, sigurnije i učinkovitije", rekao je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u video izjavi. "Također šalje jasnu poruku svakom potencijalnom protivniku da hoćemo i možemo zaštititi i obraniti sve saveznike od svih prijetnji".

U vježbi sudjeluju bombarderi i borbeni avioni sposobni nositi nuklearne bojeve glave, ali neće se koristiti stvarno nuklearno oružje niti živa streljiva. Glavni dio vježbe održava se iznad Sjevernog mora, daleko od Rusije i Ukrajine, a uključene su i vojne baze u Belgiji, Britaniji, Danskoj i Nizozemskoj.

Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeno Kraljevstvo, sa svojim nuklearnim snagama, ključni su dio strateškog odvraćanja NATO-a. Francuska također posjeduje nuklearno oružje, ali nije dio NATO-ove skupine za nuklearno planiranje.

Dužnosnici NATO-a nisu otkrili koje će se vrste scenarija koristiti za testiranje nuklearne spremnosti 32-članog saveza, no istaknuli su da vježba nije usmjerena protiv nijedne zemlje niti povezana s trenutačnim međunarodnim događajima, javlja Euronews.

SAD osigurava F-35 zrakoplove koji mogu nositi konvencionalno ili nuklearno oružje, kao i avione za dopunu goriva i druge potporne letjelice. Finska i Poljska šalju svoje borbene avione. Koristit će se i oprema za elektroničko ratovanje, te sustavi izviđanja i obavještajni sustavi.

Veliki dio vježbe bit će posvećen zaštiti nuklearnog oružja na zemlji, rekao je pukovnik Daniel Bunch, šef NATO-ovih nuklearnih operacija u vojnom stožeru saveza u belgijskom gradu Monsu.

Na pitanje jesu li dronovi poseban izazov s obzirom na nedavne incidente, osobito blizu vojnih objekata u Belgiji i Danskoj, odgovorio je: "Dronovi za nas nisu nova prijetnja. To je nešto što razumijemo. No, češće povrede zračnog prostora nešto su što, naravno, pomno pratimo. U konačnici, mi ćemo uvijek biti korak ispred protivnika", nadodao je Bunch.

James Stokes, šef NATO-ove direkcije za nuklearnu politiku, rekao je novinarima da, unatoč nastavku oštre retorike Kremlja, saveznici nisu primijetili nikakvu promjenu u ruskoj nuklearnoj politici u posljednje vrijeme.

Naglasio je da Rusija nije u fokusu vježbe, ali da NATO i dalje pomno prati ruske vojne aktivnosti, uključujući upotrebu projektila dvostruke namjene u Ukrajini, koji bi mogli biti opremljeni nuklearnim bojevim glavama.