Ministar objavio: "Špijunirali su vojnu bazu, moramo se pripremiti"

Belgijski ministar obrane Theo Francken rekao je da su sumnjivi dronovi uočeni iznad belgijskih vojnih baza tijekom vikenda namijenjeni špijuniranju borbenih zrakoplova i streljiva.

Istraga je pokrenuta nakon izvješća o bespilotnim letjelicama koje prelijeću iznad vojne baze Kleine Brogel u sjevernoj Belgiji.

"Dronovi dolaze špijunirati, vidjeti gdje su F-16, gdje je streljivo i druge vrlo strateške informacije", rekao je Francken.

Baza je ključna za belgijsku obranu i u njoj su trenutno stacionirani belgijski borbeni zrakoplovi F-16 američke proizvodnje, sposobni za nošenje nuklearnog oružja, a tamo će biti smješteni i F-35.

Incident ovog vikenda jedan je od mnogih koji su se nedavno dogodili u Belgiji i drugim europskim državama. U proteklim tjednima ruski dronovi presretnuti su i oboreni iznad Poljske. Još jedan ruski dron praćen je iznad Rumunjske, a dronovi nepoznatog podrijetla, ali s velikom sumnjom prema Rusiji, poremetili su zračni promet na zračnim lukama u Danskoj, Norveškoj i Njemačkoj, prenosi Politico.

Francken nije izravno optužio Moskvu za najnovije upade dronova u Belgiji, ali je dao naslutiti da nema mnogo drugih mogućih počinitelja.

"Rusi to pokušavaju učiniti u svim europskim zemljama. Jesu li to sada Rusi? Ne mogu to reći, ali motivi su jasni, kao i način na koji se ovakve stvari provode", rekao je.

“Rat je danas uistinu rat dronovima, i Ministarstvo obrane se mora ozbiljno pripremiti za to,” poručio je Francken.

Očekuje se da će belgijski ministar obrane sljedeći tjedan predstaviti plan vrijedan 50 milijuna eura za uspostavu nacionalnog sustava za borbu protiv dronova. Ranije je izjavio da će paket financirati sustave za detekciju, ometače i "topove za dronov", za zaštitu ključnih instalacija.