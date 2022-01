Dubai je dobio novog konkurenta - Colombo Porto City. No, kritičari se pitaju kako će to sve skupa utjecati na Šri Lanku.

Pokraj Colombove zelene poslovne četvrti, golemo prostranstvo pijeska dobivenog iz mora pretvara se u grad visoke tehnologije koji će postati međunarodni financijski centar na moru, stambeno područje i marina - poput Dubaija, Monaka ili Hong Konga.

"Ova obnovljena zemlja daje Šri Lanki priliku da precrta kartu i izgradi grad svjetske klase proporcija i funkcionalnosti - i natječe se s Dubaijem ili Singapurom", rekao je za BBC Saliya Wickramasuriya, član ekonomske komisije grada Colombo.

Ogromne su dizalice pod nadzorom kineskih inženjera koji pomiču betonske ploče, dok zemljani bageri pune kamione tonama pijeska. Rijeka koja prolazi kroz obnovljeno zemljište već je iskopana, omogućavajući pristup malim čamcima i jahtama.

Šri Lanka se obratila Kini za financijsku pomoć za obnovu nakon dugog rata s tamilskim separatistima koji je završio 2009. godine.

No, kritičari postavljaju pitanje koliko će to doista biti promjena u gospodarstvu za Šri Lanku. Za početak, kako bi vratila 665 jutara (2,6 četvornih kilometara) novog zemljišta, zemlja je trebala uložiti 1,4 milijarde dolara. Zauzvrat, tvrtka je dobila 43 posto na zakup od 99 godina.

Colombo Port City Foto: Afp

Dužnosnici procjenjuju da će trebati oko 25 godina za završetak projekta, prvog takve vrste u Južnoj Aziji. Očekuje se da će u novom gradu živjeti oko 80.000 ljudi, koji će ponuditi porezne olakšice za one koji u njemu ulažu i posluju. Sve transakcije u posebnoj gospodarskoj zoni, uključujući plaće, bit će u američkim dolarima.

Zabrinutosti oko projekta su brojne, a uključuju i utjecaj projekta ove veličine na okoliš. Drugi se boje da dobrobiti takvog razvoja neće koristiti zemlji onoliko koliko pristaše tvrde da hoće.

