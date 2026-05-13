"Hantavirus je pustio Izrael, a liječi se istim lijekom kao i korona": Smrtonosna zaraza na kruzeru pokrenula lavinu

Od teorija zavjere prema kojima pojam hantavirus navodno potječe iz hebrejskog jezika, do tvrdnji da su velike farmaceutske kompanije stvorile virus kako bi povećale zaradu od cjepiva - posljednjih su se tjedana na društvenim mrežama pojavile brojne lažne tvrdnje o tom patogenu.

Izbijanje hantavirusa dogodilo se na brodu MV Hondius, koji je iz Argentine isplovio 1. travnja, prije nego što je 10. svibnja pristao na otoku Tenerife na Kanarskim otocima. Na brodu MV Hondius oboljelo je 11 osoba, a potvrđeno je najmanje devet slučajeva zaraze. Troje putnika s kruzera je umrlo, među njima i nizozemski par za koji zdravstveni dužnosnici vjeruju da je prvi bio izložen virusu tijekom posjeta Južnoj Americi.

Do zaraze hantavirusom najčešće dolazi kada ljudi dođu u kontakt s izmetom, urinom ili slinom glodavaca, a infekcija se potom može prenijeti i među ljudima. Na društvenim mrežama brojni su korisnici širili obmanjujuće tvrdnje, navodeći da se antiparazitski lijek ivermektin, koji se lažno predstavljao i kao lijek za COVID-19, može koristiti za liječenje hantavirusa.

Među onima koji su dijelili takve tvrdnje bila je i Marjorie Taylor Greene, kongresnica i bivša Trumpova saveznica poznata po širenju teorija zavjere.

Međutim, korištenje ivermektina kao lijeka za hantavirus nije potkrijepljeno znanstvenim dokazima, kao ni u slučaju koronavirusa, potvrdila je Europska agencija za lijekove za Euronews.

"Kao da su znali da će virus biti pušten..."

Korisnici društvenih mreža odvojeno su kao sumnjivu prikazali činjenicu da američka farmaceutska kompanija Moderna radi na projektu razvoja cjepiva protiv hantavirusa.

"Ono što je također čudno jest da Moderna već godinu dana radi na hantavirusu - kao da su znali da će virus biti pušten", ustvrdio je jedan korisnik X-a u objavi koja je prikupila tisuće pregleda. To su prikazali kao dokaz da je kompanija imala ulogu u planiranju aktualnog izbijanja zaraze, ponavljajući teorije zavjere koje su se pojavljivale tijekom pandemije COVID-a.

"Nikad nećete pogoditi tko radi na mRNA cjepivu protiv hantavirusa...", napisao je jedan korisnik u objavi podijeljenoj na X-u, koja je prikupila više od četiri milijuna pregleda. Objavi je priložena snimka zaslona članka objavljenog u srpnju 2024. o suradnji Moderne i jednog korejskog sveučilišta na razvoju cjepiva protiv hantavirusa.

No, to nije anomalija, nego rutinski dio javnozdravstvenih odgovora.

"Činjenica da je Moderna radila na ranim cjepivima protiv hantavirusa odražava činjenicu da je taj virus dobro poznata prijetnja već desetljećima", rekao je za Amesh Adalja, viši znanstvenik u Centru za zdravstvenu sigurnost Johns Hopkins.

U stvarnosti, standardna je praksa u industriji da farmaceutske kompanije poput Moderne rade na cjepivima za patogene poput hantavirusa, koji postoje već desetljećima.

Što se tiče istraživačke suradnje između Centra za inovacije cjepiva Korejskog sveučilišta i Moderne, ona je još u pretkliničkoj fazi, što znači da ispitivanja na ljudima još nisu realna mogućnost.

Tvrdnje da riječ "hantavirus" potječe iz hebrejskog

Korisnici društvenih mreža pitali su Grok, chatbot umjetne inteligencije na X-u, da objasni što riječ "hanta" ili "chantah" znači na hebrejskom. Iako je Grok odgovorio tvrdnjom da "hanta" na hebrejskom znači "prijevara, obmana, glupost, laž ili nešto lažno", poslije se ispravio i naveo da je riječ na koju korisnici društvenih mreža misle zapravo "khartah" ili "chartah". Taj izraz, koji se u hebrejskom koristi kao sleng, izvorno potječe iz arapskog jezika.

Objave u kojima se tvrdi da se riječ za lažno na hebrejskom podudara s riječju "hanta" korištene su kao dokaz za teorije zavjere koje za izbijanje zaraze okrivljuju Izrael ili tvrde da je virus prijevara.

"Izvucite vlastite zaključke o tome jesu li tvrdnje da je hantavirus cionistička prijevara hanta-semitizam ili nisu", napisao je jedan korisnički račun.

U konačnici, naziv hantavirusa nema nikakve veze s time.

Umjesto toga, istraživači kažu da pojam potječe od bolesti koja se prvi put razvila među vojnicima Ujedinjenih naroda tijekom Korejskog rata 1950-ih, a koja se nazivala "korejska hemoragijska groznica". Dva desetljeća poslije, 1970-ih, znanstvenici su identificirali virus u poljskim miševima koji su živjeli blizu rijeke, što je dovelo do naziva "virus Hantaan". Kako su otkrivani srodni virusi, zajednički su nazvani "hantavirusi".