"Nije znao ni pisati poruke": Kći otkrila detalje jezivog ubojstva oca

Strašan zločin dogodio se u noći između 17. i 18. srpnja u Staroj Pazovi, kada je M. P. iz Stare Pazove, prema sumnjama istražitelja, drvenom drškom sjekire usmrtila supruga dok je spavao. Muškarac je od višestrukih udaraca u glavu preminuo na licu mjesta.

Prema navodima mještana, par je godinama živio zajedno u istoj kući, ali njihov brak nije bio skladan.

"Ona je htjela da on prepiše svu imovinu na nju, a on je to odbijao. Zbog toga su se stalno svađali. D. P. je bio dobar čovjek", izjavio je susjed ubijenog muškarca.

Kobnog dana, D. P. se nije pojavio na poslu. Njegova kći tvrdi da je netko s očeva mobitela poslao poruku kolegama kako neće doći na posao.

"Moj tata nije znao pisati poruke, znao je samo odgovarati na pozive. Uvjereni smo da je ta poruka poslana nakon ubojstva, vjerojatno kako bi se prikrilo što se dogodilo", rekla je kći ubijenog.

Zet ubijenog dodao je da su obiteljski odnosi bili napeti, ali da nitko nije očekivao tragediju ovakvih razmjera, piše Blic.

"Na neki način je i sam kriv jer je nije na vrijeme udaljio iz kuće. Znali smo da imaju problema, ali da će završiti ovako, to nismo mogli ni zamisliti", rekao je.

Nakon ubojstva, M. P. je, prema tvrdnjama tužiteljstva, kontaktirala P. G., za kojeg se sumnja da joj je ljubavnik, i zajedno su u noći s 18. na 19. srpnja tijelo odnijeli do poljskog puta te ga tamo ostavili.

Predmete na kojima su se nalazili tragovi krvi bacili su u obližnje kukuruzište, u pokušaju da prikriju dokaze.

Policija je obavila očevid, a osumnjičeni su uhićeni i protiv njih se provodi kriminalistička istraga.