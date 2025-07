Meteorolog otkriva: Temperature do 37 stupnjeva, ali ne bez pljuskova i grmljavine

Do petka Hrvate očekuje većinom vruće vrijeme, a zatim svježije i zamjetno nestabilnije

Sutra će se prema nama sa sjevera pružati dolina ciklone pa će s juga u naše krajeve pritjecati još topliji, a zatim i vlažniji zrak koji će u sjevernom dijelu zemlje potkraj ponedjeljka i u utorak stvarati lokalne nestabilnosti. U srijedu prolazno smirivanje vremena, a novi izraženiji prodor vlažnijeg, zatim i svježijeg zraka na vidiku je od petka.

Sutra ujutro u većini će krajeva prevladavati sunčano. Tijekom prijepodneva u gorskom području i na sjevernom Jadranu postupan porast naoblake. Zapuhat će umjeren, zatim ponegdje na udare i jak vjetar s jugozapada i juga, a na moru jugo. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 17 do 21, a na Jadranu od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito u prvom dijelu poslijepodneva. Prema večeri i u noći na utorak porast naoblake, zatim mjestimice kiša te lokalni pljuskovi i grmljavina, ponegdje i izraženiji. Vjetrovito uz umjeren na udare na udare i jak jugozapadnjak. Vruće uz najviših od 33 do 36 stupnjeva.

U istočnim predjelima pretežno sunčano i vrlo vruće do 35 do 37 stupnjeva. Prema večeri sa zapada postupan porast naoblake, a zatim na zapadu kiša i grmljavinski pljuskovi. Vjetar većinom slab do umjeren.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu od sredine dana sve više oblaka, zatim mjestimice kiša i, osobito prema večeri, lokalni pljuskovi i grmljavina. U gorju će puhati umjeren na udare i jak jugozapadnjak, a na Jadranu umjeren vjetar s jugozapada i juga. Najviša temperatura od 25 u Gorskom Kotaru do 32 na moru.

U Dalmaciji sunčano i vruće, mjestimice uz umjereno jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 32 do 36 stupnjeva.

Prognoza za iduća tri dana

U unutrašnjosti u utorak promjenljivo mjestimice s kišom te pljuskovima i grmljavinom, lokalno i izraženijim. Zatim smirivanje vremena pa će u srijedu i četvrtak biti pretežno ili djelomice sunčano. Jedino još u gorju može biti ponekog pljuska. Vjetar slab do umjeren. U utorak malo svježije, a zatim ponovno vruće.

U utorak na sjevernom dijelu Jadrana nestabilnije mjestimice s kišom, te pljuskovima i grmljavinom, dok će na južnom, u cijelom razdoblju prevladavati sunčano. U srijedu i prema sjeveru prolazno smirivanje vremena, a u četvrtak ponovno nestabilno mjestimice uz kišu ili grmljavinski pljusak. Puhat će slab, povremeno i umjeren vjetar s juga i jugozapada. I dalje vruće, osobito na jugu.

Čini se da od petka i osobito za vikend slijede lokalne nestabilnosti uz kišu pljuskove i grmljavinu i svježije, ponegdje uz izraženije oborine i to najviše u središnjim i istočnim predjelima.