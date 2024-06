Još jedan napad dronovima na rusku rafineriju: Dvije osobe ozlijeđene

Bespilotna letjelica pogodila je rafineriju nafte Ilski u ruskom Krasnodarskom kraju u petak, ozlijedivši pritom dvije osobe i prouzročivši manji požar, rekle su lokalne vlasti. Ukrajina sustavno napada rusku energetsku infrastrukturu ne bi li poremetila rusko gospodarstvo i sposobnost Moskve da financira svoje ratne napore.

Rafinerija Ilski jedno je od glavnih postrojenja za proizvodnju goriva na jugu Rusije koje godišnje može preraditi 6,6 milijuna tona sirove nafte. Čelnik lokalnog okruga Andrej Doroševski je na komunikacijskoj platformi Telegram rekao da je požar ugašen.

🔥💥 At night, AFU attacked Afip, Ilsky, Krasnodar, and Astrakhan refineries, — General Staff.



❗️There were also strikes on the radar and PER centers in the Bryansk region and in Crimea. pic.twitter.com/0RyIkVDZuc