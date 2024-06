FOTO/VIDEO Veliki ukrajinski napad na teritorij Rusije: Objavljene satelitske snimke, pogođeni skupocjeni borbeni avioni

Ukrajinske snage napale su vojni aerodrom u Rusiji pritom gađajući ratne zrakoplove i objekte za klizne bombe. Do napada je došlo u četvrtak navečer u sklopu 'stalne kampanje uništenja ruskih zračnih snaga' baš kao što je uništena i ruska crnomorska flota, prenosi Sky News.

Satelitske snimke koje je Sky News-u ustupio izvor pokazuju dva lovca-bombardera SU-34 u zračnoj bazi Morozovsk u južnoj Rusiji kao i hangar koji je na idućoj fotografiji uništen zajedno sa zrakoplovima.

Last night, there were reports of a drone attack on Russian Morozovsk air base in Russian media. Satellite results of the attack appeared. They are very impressive. pic.twitter.com/IDZO6xT3s1

Za sada nema službene potvrde o napadima iz Ukrajine, a napad se odigrao dok je ukrajinski predsjednik na samitu u Švicarskoj čiji je cilj pritisnuti Rusiju da prekine rat. Ukrajinski sigurnosni izvor potvrdio je da su "preciznim udarima" gađali avione SU-34 i "streljivo za klizne bombe" na aerodromu.

Ruski dužnosnici i lokalni mediji izvijestili su o napadu dronom u gradu Morozovsk, no za sada negiraju oštećenje na zrakoplovima. Regionalni ruski političar Vasilij Golubev potvrdio je da su dijelovi tog području u napadu ostali bez struje. Nadodao je i da nitko nije ozlijeđen, ali se "posljedice na terenu još uvijek istražuju".

Rusko ministarstvo obrane tvrdi da su preko noći oborili ukupno 87 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad svog teritorija. The Kyiv Independent piše da je 70 tih bespilotnih letjelica bilo upravo iznad Rostovske oblasti gdje se nalazi i vojni aerodrom.

Scorch marks and spilled fluid are visible on the tarmac about 50 meters in front of the shelter. Few hours later (right image) most of the mess had been cleaned up. Possibly a Su-34 was damaged/destroyed there and removed before the satellite pass. Maybe to the damaged shelter? pic.twitter.com/8CsLDJSlkt