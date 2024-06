VIDEO Ukrajinski dronovi napali dva rusko skladište nafte, šire se veliki požari: Moguće posljedice za globalno tržište

Požari su izbili u dvama ruskim skladištima nafte, a sumnja se da su ih uzrokovali napadi bespilotnim letjelicama, rekli su dužnosnici, što bi predstavljalo posljednje u nizu ukrajinskih napada na rusku naftnu industriju. Maksim Jegorov, guverner Tambovske oblasti jugoistočno od Moskve, kazao je da vatrogasci gase požar u skladištu nafte Platonovskaja koji je izbio nakon eksplozije vjerojatno prouzročene dronom. Nitko nije ozlijeđen, dodao je.

Novinska agencija RIA je objavila da se zapalio drugi rezervoar u skladištu nafte. Lokalne hitne službe su izdale upozorenje o mogućim napadima bespilotnim letjelicama te su pozvale civile da budu oprezni i izbjegavaju otvorene prostore. Požar je ranije u četvrtak izbio u skladištu nafte u ruskoj pokrajini Adigeji u Sjevernom Kavkazu nakon ukrajinskog napada dronom, no već je ugašen, rekao je čelnik regije Murat Kumpilov na komunikacijskoj platformi Telegram.

Napadi bespilotnim letjelicama na velika skladišta nafte diljem Rusije su se pojačali u proteklih nekoliko dana dok su oslabili napadi na rafinerije nafte, koje imaju znatno veći učinak na globalna tržišta i cijene sirovine. Ukrajina tvrdi da su ruska energetska postrojenja legitimni ciljevi jer podržavaju ratne napore Moskve koja istovremeno granatira ukrajinske gradove i infrastrukturu.

BREAKING:



Ukrainian drone swarm strikes are hitting oil and gas targets in Russia.



The Afipsky oil refinery in the Krasnodar region, the Enem oil depot in the Republic of Adygea and an oil depot near Tambov are all under attack



The video is from Afipsky pic.twitter.com/hjt36xwRxW