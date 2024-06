VIDEO Snažni prizori tornada koji hara gradom: Dvoje mrtvih, desetak ozlijeđenih

Snažna oluja protutnjala je ruskim glavnim gradom u četvrtak poslijepodne, a uz jaku kišu snažni vjetar iščupao je stotine stabala iz zemlje. Dvije osobe su poginule.

Rusko ministarstvo hitnih službi priopćilo je da je muškarac poginuo u blizini parka Dubki u sjevernoj Moskvi kada su snažni udari vjetra iščupali stablo koje ga je zatim zgnječilo.

Državni mediji kasnije su izvijestili da je još jedna osoba poginula tijekom oluje, a desetak ljudi je ozlijeđeno.

