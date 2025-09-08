Vozač se zabio u grupu djevojaka u popularnom ljetovalištu: Jedna je poginula, policija otkrila što je uzeo prije sulude vožnje

Na Ibizi je poginula jedna žena, a dvoje osoba je ozlijeđeno nakon što ih je udario Jeep Wrangler. SUV je uletio na pločnik i zabio se u pješake koji su hodali uz popularnu plažu na Ibizi.

Jedna turistkinja je poginlua kada je auto sletio s ceste i udario je prije nego što je prevrnuo uličnu svjetiljku i zabio se u restoran u 11:15 nasuprot plaže Pouet. Prema pisanju Diario de Ibiza, jedna osoba je umrla u bolnici od zadobivenih ozljeda.

Ozlijeđena 23-godišnja Britanka prevezena je na hitnu pomoć u glavnoj državnoj bolnici na Ibizi, Can Misses, gdje je, kako se navodi, stabilna i pri svijesti.

Vozač nije prošao test na droge na mjestu događaja, rekla je policija. Sumnja se da je nekoliko trenutaka prije nesreće konzumirao dušikov oksid, poznatiji kao plin za smijanje.Uhićen je zbog sumnje na vožnju pod utjecajem droga, ubojstvo iz nehaja i nanošenje tjelesnih ozljeda.

Glasnogovornik gradske vijećnice San Josea potvrdio je da je uhićeni muškarac Irac, ali nije mogao dati više informacija o nacionalnosti osobe koja je poginula, piše Metro.

"Lokalna policija San Josea uhitila je irskog vozača nakon što je udario tri osobe u području Es Pueto, što je rezultiralo jednom smrtnom i dvije teške ozljede".