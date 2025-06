SAD je napao Iran. Radarima nevidljivi borbeni zrakoplovi bombardirali su tri iranska nuklearna postrojenja.

Teheran najavljuje odgovor i razmatra zatvaranje za promet tankera - strateški važnog Hormuškog tjesnaca.

Najnoviji razvoj situacije na Bliskom istoku je za Dnevnik Nove TV prokomentirao dopisnik Al Jazeere u Washingtonu Ivica Puljić.

Puljić je objasnio da ovaj potez američkog predsjednika Donalda Trumpa izaziva rasprave. Dok predsjednik, prema Ustavu, nema ovlasti objaviti rat - Trumpova administracija tvrdi da ovo nije objava rata već ograničena vojna akcija. "O ovome će sigurno biti još govora", rekao je Puljić.

Demokrati u Kongresu kritiziraju ovaj potez te optužuju Trumpu da je sve odradio nelegalno, rekao je Puljić. Objasnio je da je Trump ovu odluku donio na svoju ruku, bez savjetovanja s Kongresom, koji je ovaj tjedan bio i na odmoru.

"Nije ovo prvi put da se postavlja pitanje vodi li američki predsjednik leigitimno neku vojnu akciju. Oko 60 posto Amerikanaca smatra da se nije trebalo ulaziti u nikakvu vojnu akciju protiv Irana. Čak 47 posto Republikanaca isto to smatra. U Kongresu je nekoliko Republikanaca također reklo da je to Trump učinio nelegalno", objasnio je Puljić.

Postavlje se pitanje i radijacije posljedično bombardiranju. Puljić je objasnio da je američki državni tajnik Marco Rubio rekao da se danima neće znati sa sigurnošću je li Iran premjestio obogaćeni uranij, a on sumnja da je premješten. No, Puljić smatra da to nije vjerojatno. "Moramo pretpostaviti da je 60 posto obogaćenog uranija zakopano duboko pod zemljom, vjerojatno negdje u Isfahanu. To je zaista ključno".

