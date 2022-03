Amerika iz Rusije uvozi više od 20 milijuna barela sirove nafte. Je li Wahington spreman i to staviti pod sankcije?

Dopisnik Al Jazeere Ivica Puljić javio se iz Washingtona i za Dnevnik Nove TV komentirao uvoz sirove nafte iz Rusije u Ameriku.

Naime, Amerika iz Rusije uvozi više od 20 milijuna barela sirove nafte. Pitanje je - je li Washington i to spreman staviti pod sankcije?

''Sve više da, postoji pritisak obje strane iz Kongresa na Bijelu kuću. Biden to ne želi učiniti iz praktičnog razloga - visoke su cijene zbog inflacije, a ovo bi dovelo do još veće cijene goriva i nezadovoljstva građana'', pojasnio je Puljić te dodao da se to može odraziti na kongresne izbore u 11. mjesecu. ''Demokrati mogu izgubiti kontrolu nad Kongresom'', istaknuo je.

Međutim, ističe - to će se brzo riješiti jer Biden u ponedjeljak razgovara s njemačkim, francuskim i britanskim liderima. ''Scholz se svemu protivi jer kaže da oni ne mogu bez ruskog plina i nafte'', rekao je Puljić.

Po zadnjim anketama, 80 posto Amerikanaca podržava prekid kupovine ruske nafte, koja čini osam posto američkog uvoza. ''Ne samo da može poremetiti tržište ovdje, već globalno. Mora se raditi usaglašeno, posebno sa zapadnim saveznicima'', napominje Puljić.

Američki državni tajnik Antony Blinken je rekao da NATO ima zeleno svjetlo za slanje borbenih aviona u Ukrajinu.

''Riječ je o F-16 koji bi trebali zamijeniti iz sovjetskog saveza zrakopolove - koje koriste Poljska, Slovačka i Bugarska. Ukrajinski piloti nisu obučeni da upravljaju američkim zrakoplovima. U Poljskoj je bilo dosta otpora oko toga, ali čini mi se da se stvari stišavaju i da će se to ostvariti'', kazao je Puljić.

VIDEO Da ti srce pukne: Djevojčica u kijevskom skloništu pjeva popularnu dječju pjesmu

Rusija objavila zahtjeve za prekid invazije na Ukrajinu: "To je to. Prestat će za trenutak"

Prije sat vremena, iz Kongresa je stiglo oštro pismo u Bijelu kuću u kojem traže od Bidena da što prije naprave da Ukrajinci dobiju te zrakoplove. ''To je vrlo komplicirana operacija. NATO ne želi ići kao organizacija, već se zemlje moraju pojedinačno složiti. Komplicirano, ali izvedivo'', zaključio je Puljić.

Cijeli razgovor pogledajte u priloženom videu.

Rat u Ukrajini iz minute u minutu pratite >>OVDJE.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr