Nastavi li se rat - Europa se treba pripremiti na primanje oko pet milijuna izbjeglica. Poručio je to potpredsjednik Europske komisije Josep Borrell.

U ovom trenutku Ukrajinu je napustilo gotovo milijun i pol ljudi. Dio onih koji su ostali u svojoj zemlji borave u skloništima.

VIDEO Pogledajte kako izgleda grad kod Kijeva nakon žestoke borbe



Internetom kruži emotivna snimka iz kijevskog skloništa. Djevojčica Amelija zapjevala je ukrajinsku verziju pjesme Let it go, koja je naslovna pjesma animiranog dječjeg filma "Snježno kraljevstvo".

Rat u Ukrajini iz minute u minutu pratite >>OVDJE.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr