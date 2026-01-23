Treba li se Vučić zabrinuti? Stigla je jasna poruka iz Bijele kuće, Trump uskoro kreće s kaznama

Predsjednik SAD-a, Donald Trump na ovogodišnjem Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu, ponovno je spomenuo američke predsjedničke izbore 2020.

Time je dodatno produbio napetosti između SAD-a i Srbije, piše Nova.rs.

Trump je izjavio kako svi koji su sudjelovali u krađi izbora 2020. godine, kada mu je, kako tvrdi, ukradena pobjeda preko Dominion tvrtke uskoro biti privedeni pravdi.

Srbija, to jest predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, mogu se smatrat prozvanima ovom izjavom zbog svog sudjelovanja u izborima. Naime, na izborima 2020. godine u kojima je pobijedio Joe Biden, glasove je brojala tvrtka Dominion Voting Systems, smještena u Beogradu.

Шта вели овај фини чика, м @avucic ?



"СВИ КОЈИ СУ БИЛИ УМЕШАНИ У КРАЂУ ИЗБОРА 2020. ГДЕ МИ ЈЕ УКРАДЕНА ПОБЕДА ПРЕКО ДОМИНИОН МАШИНА, БИЋЕ ПРИВЕДЕНИ ПРАВДИ, ИСТРАГА ЈЕ ПРИ КРАЈУ." pic.twitter.com/oWeoP3DU4A — Дијана (@Dikicaplavusica) January 21, 2026

Politički analitičar Dušan Janjić istaknuo je kako smatra da je za namještanje izbora kriv sam Vučić i BIA (Sigurnosno-informativna agencija). Kaže kako se upravo iz toga može zaključiti da se istražuje uloga Srbije u tadašnjim događanjima.

"Do sada je bilo nekoliko najava, o pokretanju istrage o krađi američkih predsjedničkih izbora, preko društvenih mreža i da je jedna IP adresa iz Srbije korištena za kampanju protiv Trumpa. To do sada nije bilo potvrđeno, ali poslije jučerašnjeg govora predsjednika Trumpa u Davosu sada je apsolutno jasno da je istraga u toku i da obuhvaća i Beograd", rekao je Janjić.

Janjić nadodaje kako bi nastavak istrage bio vrlo loš za Vučića jer bi na vidjelo došlo kako jedna država vodi kibernetičku kriminalnu akciju protiv druge države. U ovom slučaju Srbija protiv SAD-a.

Svoj uvid u situaciju dao je i vanjskopolitički komentator Boško Jakšić. Smatra kako je priča o namještanju izbora najosjetljivija točka, a ujedno i najveća prepreka partnerstvu Srbije i SAD-a.

"Trump je veoma osvetoljubiv i vidjeli smo to kroz seriju nekih poteza", rekao je Jakšić i nadodao kako se to moglo vidjeti i kroz uvođenje carina od 35 posto Srbiji.

Trump je Srbiji poslao još jednu jasnu poruku nakon što je nije pozvao u novoosnovani Odbor za mir. Pozivnice su dobile brojne zemlje, uključujući i Kosovo, a isključenje Srbije protumačeno je kao jasna poruka iz Washingtona.