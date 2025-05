Američki predsjednik Donald Trump najavio je mogućnost uvođenja novih sankcija Rusiji, i to već ovog tjedna, kako bi ih prisilio na prekid vatre u Ukrajini.

Ta odluka dolazi nakon što je Trump izjavio kako je ruski predsjednik Vladimir Putin potpuno poludio zbog serije brutalnih napada ruskih snaga na ukrajinske gradove.

Kako doznaje Wall Street Journal, predložene sankcije ne bi se odnosile na ruski bankarski sektor, već bi im cilj bio izvršiti pritisak na Putina kako bi pristao na 30-dnevni prekid sukoba. Ipak, konačna odluka još nije donesena, a nepredvidivi američki predsjednik mogao bi i odustati od uvođenja novih mjera, piše list.

Trump je tjednima odbijao pozive da pojača pritisak na Moskvu, vjerujući da bi njegov osobni odnos s Putinom mogao pomoći u zaustavljanju rata. Prema riječima američkih dužnosnika, čak je vjerovao da bi mu Putin mogao izaći ususret s prekidom vatre - iz prijateljstva.

No onda se u Bijeloj kući dogodio preokret nakon žestokih napada na ukrajinske gradove. Trump je u nedjelju na svojoj platformi Truth Social napisao: "Oduvijek sam imao jako dobar odnos s Vladimirom Putinom, ali nešto se dogodilo s njim. Potpuno je poludio!"

Optužio je ruskog čelnika za nepotrebno ubijanje velikog broja ljudi i napade na civile.

"Oduvijek sam govorio da on želi cijelu Ukrajinu, ne samo njezin dio – i možda sam bio u pravu. Ali ako to učini, to će dovesti do propasti Rusije!" dodao je Trump.

Prema neslužbenim informacijama iz vrha američke administracije, Trump razmatra i mogućnost potpunog povlačenja iz mirovnog procesa ako posljednji pokušaj ne urodi plodom – što bi bio zaokret bez presedana za predsjednika koji je u kampanji tvrdio da će rat u Ukrajini zaustaviti već prvog dana svog mandata.

Samo nekoliko sati nakon što je Trump najavio moguće nove sankcije Rusiji Moskva je odgovorila najjačim zračnim napadom na Ukrajinu dosad – lansiravši više od 350 eksplozivnih dronova i barem devet krstarećih raketa.