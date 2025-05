Rusija izvela najveći napad dronovima od početka rata

Rusija je napala Ukrajinu treću noć zaredom, rekli su ukrajinski regionalni dužnosnici i hitne službe, dan nakon što je u najvećem zračnom napadu rata dosad poginulo najmanje 12 ljudi, a američki predsjednik Donald Trump ga osudio.

Zračna uzbuna u Kijevu trajala je šest sati, rekao je Timur Tkačenko, načelnik gradske vojne uprave. Tkačenko je izvijestio o šteti u jednom gradskom okrugu, ali kaže da nije bilo žrtava.

Prema priopćenju ukrajinskog Zračnog ratnog zrakoplovstva, ruske snage ispalile su devet krstarećih raketa tipa H-101 s bombardera Tu-95MS te rekordnih 355 napadačkih dronova tipa Šahed i mamaca tijekom noći.

Ukrajinska protuzračna obrana srušila je svih devet raketa i 233 drona, dok je 55 ruskih dronova neutralizirano putem sustava elektroničkog ratovanja ili su nestali s radara, navodi se u izvješću.

Rusija napala Ukrajinu treću noć zaredom - 2 Foto: AFP

Napad predstavlja najopsežniji dronski udar na Ukrajinu od početka invazije, nadmašujući prethodni rekord od 298 dronova tijekom noći 25. svibnja, javlja Kyiv Independent.

Rusija nije komentirala napade. Kremlj kaže da provodi "specijalnu vojnu operaciju" u Ukrajini.

Okolna kijevska regija bila je pod kombiniranim napadom dronova i raketa, priopćila je regionalna vojna uprava.

Izvijestili su o šteti u tri okruga regije.

U ruskim napadima dronom gorjele su i razorene privatne kuće u južnoj regiji Odesi, izjavila je ukrajinska hitna služba. Na pogođenim mjestima u okrugu Odesi uništena je i stambena zgrada površine 100 četvornih metara, priopćile su hitne službe, dodajući da je požar ugašen.

Rusija napala Ukrajinu treću noć zaredom - 3 Foto: AFP

Regionalni guverner Oleh Kiper rekao je da je u napadu ozlijeđen 14-godišnji dječak.

U zapadnoj regiji Hmeljnicki, stotinama kilometara udaljenoj od linije bojišnice, guverner je rekao da su u kombiniranom ruskom napadu oštećena privatna kućanstva i poduzeća, ali da nije bilo civilnih žrtava, prema preliminarnim informacijama.

A difficult Sunday morning in Ukraine after a sleepless night. The most massive Russian air attack in many weeks lasted all night.



Russia launched hundreds of drones, cruise missiles, and ballistic missiles into Ukrainian cities and communities during the night, injuring and… pic.twitter.com/FcawH6DJD4