Trump predstavio zlatnu kartu - vizu za bogate: Ovaj iznos ubrzat će obradu vaših papira

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je službeno predstavio tzv. viznu "zlatnu kartu", novi imigracijski program koji omogućava strancima da uz uplatu od milijun dolara značajno ubrzaju proces dobivanja boravišne vize u Sjedinjenim Državama. Tvrtke koje žele dovesti radnike iz inozemstva moći će platiti 2 milijuna dolara za njihovo sponzorstvo.

“Ovo je vrlo uzbudljivo, za mene i za zemlju, upravo smo pokrenuli "Trump Gold Card", rekao je Trump na sastanku u Bijeloj kući.

Donald Trump predstavio zlatnu kartu - 5 Foto: Afp

Istoga dana pokrenuta je i službena mrežna stranica programa, trumpcard.gov, koja nudi pristup aplikaciji i obećava "rekordno brzo dobivanje reguliranog američkog boravka".

Prema navodima stranice, nakon što se plati 15.000 dolara pristojbe Ministarstvu domovinske sigurnosti i nakon provjere sigurnosne pozadine, kandidat uplatom od milijun dolara stječe pravo na ubrzani proces koji bi se trebao riješiti nekoliko tjedana.

Nakon predaje dokumentacije, kandidat će morati obaviti razgovor i po potrebi dostaviti dodatne materijale. Mogući su i dodatni troškovi.

Uspješni podnositelji zahtjeva dobit će status stalnog boravka kroz kategorije EB-1 ili EB-2 - radne vize namijenjene osobama s iznimnim ili posebnim sposobnostima.

Donald Trump predstavio zlatnu kartu - 6 Foto: Afp

Na stranici je najavljeno i uvođenje programa "platinaste vize", te se stranci mogu upisati na listu čekanja.

Uz uplatu 5 milijuna dolara, korisnici bi mogli provoditi do 270 dana godišnje u SAD-u bez obveze plaćanja američkog poreza na dohodak ostvaren izvan SAD-a.

Trump je "zlatnu kartu" najavio još u veljači, tvrdeći tada da bi bogati stranci za 5 milijuna dolara mogli dobiti i put prema državljanstvu. Kasnije je u rujnu potpisao izvršnu uredbu kojom je stvoren formalni okvir programa.

Donald Trump predstavio zlatnu kartu - 1 Foto: Afp

Ministar trgovine Howard Lutnick tada je izjavio da će se novi program temeljiti na postojećem EB-5 investicijskom programu, preko kojeg stranci ulažu u američke projekte koji otvaraju radna mjesta, a zauzvrat mogu dobiti pravo na useljenje.

"Modificirat ćemo EB-5. Za 5 milijuna dolara dobit će licencu Ministarstva trgovine, a nakon toga će napraviti propisnu investiciju", rekao je Lutnick.

Pravni stručnjaci ranije su isticali kako bi se ukidanje ili veće mijenjanje EB-5 programa moglo provesti samo kroz Kongres.

Unatoč brojnim otvorenim pitanjima oko provedbe, Trump je sugerirao da se program može pokazati izuzetno unosnim - čak je izjavio da bi vlada mogla prodati milijune "gold card" viza, dok je Lutnick procijenio da bi plan mogao donijeti i 1 bilijun dolara za smanjenje državnog duga, piše CNN.