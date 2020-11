Viktor Orban otvoreno je podržavao Trumpa i govorio da bi njegov reizbor bio najbolji za Europu. Po uzoru na Trumpa, i Orban je vijesti koje mu ne odgovaraju zvao "lažnim". Pozdravio je što se nije toliko miješao u mađarsku politiku

Mađarskom premijeru Viktoru Orbanu prijeti stroži tretman američke administracije predvođene Joeom Bidenom nakon što mu se obila o glavu uvjerenost u Trumpovu pobjedu na američkim predsjedničkim izborima.

Bivši Trumpov savjetnik Steve Bannon do te je mjere hvalio Orbanove tvrdolinijaške antimigrantske politike, poput ograda na granicama, da ga je prozvao "Trumpom prije Trumpa".

Orban je jedini europski lider koji je podržao Trumpovu kampanju 2016. Pohvalio ga je i godinu poslije njegov stav - Prvo Amerika. "Mi kažemo isto: Prvo Mađarska, a onda svi drugi", rekao je Orban. Po uzoru na Trumpa, i Orban je vijesti koje mu ne odgovaraju zvao "lažnim". Pozdravio je što se nije toliko miješao u mađarsku politiku u usporedbi s Obaminom administracijom koja je često bila puno kritičnija. Orban je u rujnu rekao da bi ponovni Trumpov izbor bio najbolji ishod za srednju Europu i hvalio se što ga je aktualni američki predsjednik nazvao u listopadu.

Desničarski mediji u Mađarskoj su tijekom američke izborne kampanje Bidena predstavljali kao komunista i marksista. Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sziijarto optužio je Bidena za licemjerje i prozivao ga za korupciju zbog poslovnih aktivnosti njegova sina Huntera u Ukrajini, u napadu koji je poticala Trumpova administracija.

"Orban je procijenio da bi političko ulaganje u Trumpa moglo stvoriti pravi, posebni odnos", rekao je Agoston Mraz, analitičar think thanka Nezopont. No sav ulog na Trumpovu pobjedu "naštetio je Orbanovoj reputaciji u budućnosti", rekao je Peter Kreko, čelnik think tanka Political Capital. Orban nije žurio čestitati Bidenu, ali naposljetku ipak jest, ali na "uspješnoj predsjedničkoj kampanji".

Orbanovo prihvaćanje Bidenove pobjede i odmicanje Trumpa analitičari vide kao zauzimanje pragmatičnog pristupa. "Nije postojao plan B u slučaju Bidenove pobjede", rekao je Mraz, ali je dodao da će "uvijek postojati neki odnosi Mađarske i Sjedinjenih Država" jer su partneri u NATO-u.

Lupeži

Bidenova pobjeda "može biti početak kraja trijumfalnog doba desničarskih populista i u Europi", rekao je bivši predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk.

"Trump je bio dobar za Orbanovu vladu. Predsjednik Biden bit će dobar za Mađarsku", kazao je, pak, liberalni gradonačelnik Budimpešte Gergely Karacsony. Biden je u kampanji kritizirao Trumpovu vanjsku politiku i u tom kontekstu spominjao Mađarsku. "Vidimo što se događa posvuda, od Bjelorusije do Poljske i Mađarske i uspona totalitarnih režima u svijetu. Ovaj predsjednik (Trump) prihvaća sve lupeže ovog svijeta", rekao je Biden.

Obamina administracija, u kojoj je Biden bio potpredsjednik, upozoravala je Orbana zbog podrivanja neovisnosti pravosuđa, medija i organizacija civilnog društva. Također je zabranila ulazak nekoliko mađarskih dužnosnika u SAD 2014. godine zbog optužbi za korupciju. No pod Trumpom je "odstupanje od demokracije u Mađarskoj spektakularno ignorirano, dok je rastao ruski i kineski utjecaj, a Mađarska se udaljavala od američke orbite", smatra Peter Kreko.

Izvoz demokracije

S obzirom na zdravstvene, gospodarske i vanjskopolitičke izazove s kojima će se morati suočiti Bidenova administracija, možda bi Orbanova najbolja politika bila "da bude suzdržan", smatra američki analitičar Daniel Hegedus. "Iako suzdržanost nije Orbanov forte", dodao je Hegedus. Napisi da bi Biden državnim tajnikom mogao imenovati Anthonyja Blinkena, sina bivšeg američkog veleposlanika u Budimpešti, sugeriraju da će Mađarska ostati na radaru.

Šef Orbanova kabineta Gergely Gulyas u četvrtak je ironično podsjetio na američki "izvoz demokracije" kakav su prakticirale administracije prije Trumpove. Gulyas je naveo da su "loše organizirani izbori" u SAD-u pokazali da je "možda premalo demokracije ostalo kod kuće". U međuvremenu desničarski mediji nastavljaju objavljivati neutemeljene tvrdnje Trumpove kampanje o izbornoj prijevari.

Čini se da je "Budimpešta spremna za borbu s Bidenovom administracijom", rekao je Peter Kreko. "A neke buduće kritike iz SAD-a mogu se tako prezentirati kao 'osveta' jer je Orban podržavao Trumpa."