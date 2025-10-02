Uzbuna u susjedstvu: Dojave o bombama diljem države, odgođena nastava

Stotine učenika evakuirano je jutros iz osnovnih i srednjih škola diljem Srbije. Mailom su dobili prijetnje bombama te su poslali hitne apele roditeljima, a policijske snage su na terenu.

Dojave su zaprimljene u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Čačku, Jagodini, Kraljevu, Novom Pazaru, Vranju, Pirotu, Somboru i još nekoliko manjih općina. U Moravičkom upravnom okrugu prijetnje su stigle u čak 26 škola.

"Javili su nam da dođemo po dijete. Pretpostavljamo da je riječ o lažnim dojavama, kao i ranije, ali opet nikad nije svejedno i doza straha uvijek postoji, rekao je za RINU jedan od roditelja iz Čačka.

Ravnatelj Osnovne škole "Bratstvo" u Novom Pazaru, Dejan Kolundžić, rekao je da su e-mail o postavljenoj bombi vidjeli po dolasku djelatnika u školu te da su roditelji i učenici odmah obaviješteni da se nastava neće održavati dok Ministarstvo unutarnjih poslova ne provede istragu. Isto su uradili i u Osnovnoj školi "Rifat Burdžović Tršo". Riječ je o dvije najveće osnovne škole u Novom Pazaru, s više od 2000, odnosno 1500 učenika.

Učenicima zbog sigurnosti nije dopušten ulazak u školska dvorišta, a nastava je odgođena do daljnjega. Policijski timovi provode detaljne inspekcije škola i učionica, prenosi RTS.

Radi sigurnosti učenika i zaposlenika, učenicima nije dopušten ulazak u školska dvorišta. Za sada nema potvrde je li u pitanju lažna dojava ili stvarna prijetnja, a situacija se prati i o daljim koracima odlučivat će nadležni organi.