Dodik se pohvalio da je u društvu Netanyahua i poručio: "Pozivam sve Srbe u Sloveniji da..."

Slovenska je vlada bivšem predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku zabranila ulazak u Sloveniju.

"Mi Krajišnici uvijek imamo odgovor na te nepravde - psujemo. Ali, ja ne mogu to učiniti jer sam predsjednik. To je jedan potpuno nerazumljiv potez. Ja nisam međunarodni kriminalac. Ne poštujem taj pristup. Ispada da smo samo ja i Netanyahu zabranjeni u Sloveniji. A, meni ne smeta društvo s Netanyahuom", rekao je Dodik u razgovoru za RTRS.

Također je pozvao sve Srbe da na sljedećim izborima kazne aktualnu Vladu Slovenije i poručio da Republika Srpska stoji na raspolaganju slovenskim gospodarstvenicima unatoč sankcijama: "Pozivam naš narod da na sljedećim izborima glasa za Janeza Janšu i tako pokaže koliko sadašnja Vlada Slovenije nije u pravu."



Rekao je i da znatan broj gospodarstvenika iz Slovenije radi u Republici Srpskoj i da ih je osobno podržao i ohrabrio: "I danas ću im reći da mogu računati da Republika Srpska ostaje za njih sve dobro mjesto za posao i za život. Cijenim to što smo ovdje napravili. Ali njihova vlada nije dostojna tog svega."

Također je rekao da on ima dovoljno godina života i da će jedan dan otići do Slovenije te zaključio: I dalje poštujem Sloveniju kao državu, taj narod koji je dobar."