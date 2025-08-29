Trump ima plan, nijedan predsjednik to nije pokušao desetljećima: "On se sada igra..."

Od pozlaćene Bijele kuće do grandioznog preuređenja Washingtona, Donald Trump pokušava ostaviti arhitektonski trag u američkom glavnom gradu, što nijedan američki predsjednik nije pokušao desetljećima.

"Dobar sam u gradnji“, rekao je bivši nekretninski magnat ranije ovog mjeseca dok je najavljivao potencijalno svoj najveći projekt - golemu novu plesnu dvoranu vrijednu 200 milijuna dolara.

Trump je stekao bogatstvo izgradnjom blještavih hotela i kasina s njegovim imenom. Kritičari kažu da je preuređenje Bijele kuće u njegovom drugom predsjedničkom mandatu u sličnom stilu.

Neki njezini dijelovi sada podsjećaju na njegovo odmaralište Mar-a-Lago na Floridi. Posebno se to odnosi na tek popločani ružičnjak sa stolovima za piknik i žutim i bijelim suncobranima.

Tijekom Trumpova prvog mandata, britanski pisac Peter York nazvao je njegov stil "diktatorskim šikom", uspoređujući ga sa stilom inozemnih autokrata.

Donald Trump je nedavno otkrio i svoju veliku viziju za cijelu američku prijestolnicu.

Svoju želju da "uljepša" Washington izričito je povezao s nedavnim obračunom s kriminalom, zbog čega je u gradu kojim upravljaju demokrati rasporedio nacionalnu gardu. Ondje je prije samo dva mjeseca organizirao vojnu paradu na svoj rođendan.

"Ovo je pojačavanje demonstracije moći“, rekao je AFP-u Peter Loge sa Sveučilišta Georgea Washingtona.

"To je ono što on radi. Stavlja svoje ime na Biblije i kockarnice, tako da logika ima potpunog smisla. Osim što se sada igra s ugledom Sjedinjenih Država i demokratskim nasljeđem“, govori Loge.

Blještavilo u Ovalnom uredu

Trump nije prvi predsjednik koji je proveo velike obnove Bijele kuće u njezinoj 225-godišnjoj povijesti.

Franklin Roosevelt nadgledao je izgradnju sadašnjeg Ovalnog ureda 1934., Harry Truman vodio je veliku obnovu koja je završila 1951., a John F. Kennedy stvorio je moderni ružičnjak 1961. godine.

Povijesno udruženje Bijele kuće stavilo je Trumpove promjene u kontekst, rekavši da je zgrada "živi simbol američke demokracije koji se razvija, a istovremeno opstaje kao nacionalna znamenitost".

Predsjednik udruženja Stewart McLaurin napisao je u eseju u lipnju da su renovacije kroz povijest izazivale kritike medija i Kongresa zbog "troškova, povijesnog integriteta i tajminga".

"Ipak, mnoge od tih promjena postale su sastavni dio identiteta Bijele kuće i teško nam je danas zamisliti Bijelu kuću bez njih“, napisao je.

No Trumpove promjene najdalekosežnije su u gotovo stoljeću.

Ubrzo po povratku počeo je ukrašavati zidove Ovalnog ureda zlatnim uresima i drangulijama, a strani čelnici pažljivo su hvalili novo uređenje.

Zatim je naredio da se poznata trava ružičnjaka pretvori u terasu. Trump je rekao da je to učinio jer su žene u štiklama propadale u travnjak.

Nakon što je završena, Trump je instalirao ozvučenje, a novinari AFP-a redovito su mogli čuti glazbu s njegove osobne playliste kako trešti s terase.

Trump je postavio i dvije goleme američke zastave na travnjake Bijele kuće, kao i divovsko zrcalo na kolonadi Zapadnog krila u kojem se može ogledati dok napušta Ovalni ured.

Veliko prekrasno lice

Milijarder Trump kaže da osobno financira ta poboljšanja, ali za veće planove trebat će mu pomoć izvana.

Bijela kuća je priopćila da će novu plesnu dvoranu, planiranu za Istočno krilo do kraja njegova mandata u siječnju 2029., financirati Trump "i drugi domoljubni donatori".

Trump u međuvremenu kaže da očekuje da će Kongres pristati platiti dvije milijarde dolara za njegov velik plan uljepšavanja Washingtona.

Na putovanju u naftom bogatu Saudijsku Arabiju u svibnju, Trump se divio "blistavim čudima" i čini se da je odlučan stvoriti vlastitu blistavu prijestolnicu.

To se kreće od preuređenja Kennedyjevog centra za scenske umjetnosti mramornim pločama do popravljanja slomljenih cestovnih odbojnika i postavljanja novog asfalta.

No Trumpovi planovi u Washingtonu uključuju i raspoređivanje pripadnika Nacionalne garde, a zaprijetio je da će se to proširiti i na druge gradove poput Chicaga.

Više je puta rekao da bi Amerikanci zbog prisutnosti vojnika "možda voljeli diktatora", dok odbacuje tvrdnje svojih protivnika da se i sam tako ponaša.

Trumpovo lice čak se nadvija nad ulicama Washingtona s ogromnih plakata ministarstva rada i poljoprivrede.

"Gospodine predsjedniče, pozivam Vas da vidite svoje veliko prekrasno lice na plakatu ispred Ministarstva rada“, rekla je ministrica rada Lori Chavez-DeRemer u utorak na sastanku kabineta.