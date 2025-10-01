Spasioci krenuli ispumpavati podrum, pa pronašli užasan prizor: Tamo je stradala cijela peteročlana obitelj

Odesu u Ukrajini pogodile su stravične poplave. Dosad je prijavljeno devet smrtnih slučajeva.

Spasioci su u jednoj privatnoj stambenoj zgradi pronašli tijela pet osoba u poplavljenom podrumu.

"Spasioci su ispumpavali vodu iz podruma privatne stambene zgrade, gdje su pronašli tijela pet osoba: dva muškarca, dvije žene i jednog djeteta", priopćio je Glavni odjel Državne službe za hitne slučajeve u Odeskoj regiji.

Oleh Kiper, načelnik Odeske regionalne vojne uprave, precizirao je da je djevojčica imala otprilike osam godina. Kako javljaju ukrajinski mediji, radi se o članovima jedne obitelji.

Glasnogovornica Državne službe za izvanredne situacije Odeske regije Marine Averine rekla je da je obitelj živjela u podrumu zgrade: "Vodeni val ih je prekrio, nisu mogli izaći. Cijela obitelj je umrla."

U ulici Balkivska pronađena su još dva tijela - neidentificirane žene u dobi od 55 do 65 godina i lokalne stanovnice rođene 1987. U ulici Dacha Kovalevskoho pronađeno je tijelo žene rođene 1968., a u ulici Rybalska otkriveno je tijelo nestale 23-godišnje žene.

Oleh Kiper je također izvijestio o više slučajeva hipotermije zbog dugotrajnog izlaganja vodi. Ozlijeđenima se pruža medicinska pomoć, piše Odessa Journal.

"Za samo sedam sati, u Odesi je palo kiše koliko za skoro dva meseca. Nijedan sistem za odvodnjavanje kišnice ne može izdržati ovakav teret" - rekao je gradonačelnik Henadij Truhanov na Telegramu.

Zbog nevremena je u srijedu 42.000 kućanstava u 32 naselja Odeske regije ostalo bez struje. Tijekom dana dio kućanstava dobio je struju. Najkritičnija situacija je u gradu Odesi.