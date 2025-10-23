Zelenski traži hitnu reakciju EU čelnika: "Putinov režim treba osjetiti stvarne posljedice ovog rata"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je u četvrtak od europskih čelnika oružje dugog dometa te da što prije donesu odluku o financijskoj pomoći Kijevu korištenjem zamrznute ruske imovine.

“Kada govorimo o oružju dugog dometa za Ukrajinu, mislimo da Putinov režim treba osjetiti stvarne posljedice ovog rata. Pozivam vas da podržite sve što pomaže Ukrajini da dobije takve sposobnosti - jer to stvarno čini razliku”, rekao je Zelenski obraćajući se čelnicima država članica EU-a, koji su se okupili na samitu u Bruxellesu.

"Pogledajte samo koliko je Putin postao nervozan kada se pojavila ova tema. On razumije da oružje dugog dometa može zaista promijeniti tijek rata”, dodao je ukrajinski predsjednik.

Također je zatražio da što prije donesu odluku o korištenju zamrznute ruske imovine.

"Tu zamrznutu imovinu moramo koristiti na način koji će Rusiji dati do znanja mora platiti za vlastiti rat koji vodi. Stoga vas molim da što prije donesete odluku - ruska imovina treba se u potpunosti koristiti za obranu od ruske agresije“, rekao je.

Prema diplomatskim izvorima, čelnici država članica složili su se da Rusija “nije spremna uključiti se u smislene razgovore o postizanju mira i okončanju rata, te da je potrebno nastaviti s pritiskom kako bi se Putina prisilio da sjedne za pregovarački stol”.

Rasprava o Ukrajini nastavit će se poslije podne, dok za vrijeme radnog ručka razgovaraju o jačanju europske obrane.

U raspravi nije sudjelovao mađarski premijer Viktor Orban, koji je ostao u Budimpešti gdje se danas obilježava godišnjica mađarske revolucije iz 1956. U Bruxelles će doputovati kasnije popodne, a u međuvremenu ga na samitu zastupa slovački premijer Robert Fico.

Mađarska ne želi podržati zaključke samita o Ukrajini, stoga će najvjerojatnije biti objavljena izjava 26 ostalih država članica.