Europska sila gubi Atlantik: "Najviše me brine ono što se događa ispod valova"

Velika Britanija je prvi put od kraja Drugog svjetskog rata blizu gubitka Atlantika, upozorio je načelnik britanske moranrice, gerenral Sir Gwyn Jenkins.

Na konferenciji u Londonu Jenkins je izdao jedno od dosad najoštrijih upozorenja o britanskim sposobnostima na moru i jačanju Rusije ured rastuće prijetnje podvodnog napada.

Rekao je da će se Kraljevska mornarica teško držati korak bez brze transformacije i podrške saveznika NATO-a.

"Prednost koju smo uživali na Atlantiku od kraja Hladnog rata, Drugog svjetskog rata, je ugrožena. Držimo se, ali ne puno", rekao je Jenkins na Međunarodnoj konferenciji o pomorskoj sili.

"Nema mjesta samozadovoljstvu. Naši potencijalni protivnici ulažu milijarde. Moramo se angažirati ili ćemo izgubiti tu prednost. Ne smijemo dopustiti da se to dogodi", upozorio je.

Rekao je da je Rusija uložila milijarde u svoje pomorske sposobnosti, posebno u sjevernu flotu, unatoč milijunima života i cijeni njihove invazije na Ukrajinu.

U posljednje dvije godine došlo je do 30-postotnog povećanja ruskih upada u britanske vode, uključujući "vidljivu prisutnost" špijunskih brodova poput Yantara, za koji se sumnja da mapira podvodne kabele. Prošli mjesec ušao je u britanske vode i laserski usmjeravao vojne pilote, piše The Times.

Govoreći o prijetnji koju predstavlja Rusija, Jenkins je rekao da je Jantar samo dio koji vidimo u javnosti, ali to nije dio koji ga najviše brine.

"Najviše me brine ono što se događa ispod valova", rekao je Jenkins.

Velika Britanija, objasnio je, suočava se s ratom u "podvodnom bojnom prostoru" novim tehnologijama poput autonomnih podvodnih jedrilica koje mogu otkriti neprijateljske podmornice i Atlantičkog bastiona, za koji će ugovori biti izdani sljedeće godine.

Sir Gwyn Jenkins Foto: Royal Navy

Problemi mornarice

Britanska mornarica, na čije je čelo Jenkins došao u svibnju, godinama ima probleme kao što su nedostupnost brodova i podmornica za operacije te borba s regrutiranjem dovoljnog broja mornara, iako se to polako poboljšava.

Četiri zastarjele podmornice klase Vanguard mornarice, koje nose nuklearne projektile Trident, moraju ostati na moru mjesecima zbog nedostatka raspoloživih plovila, a vjeruje se da nijedna od pet jurišnih podmornica klase Astute nije na moru zbog preuređenja i drugih problema.

U ponedjeljak je Jenkins najavio reformu načina obuke viših časnika mornarice nakon niza skandala u koje su bili uključeni njegov prethodnik i drugi zapovjedni časnici.

"Trebaju nam vođe za ratovanje, zbog čega smo pokrenuli program revizije načina na koji obučavamo naše časnike u Kraljevskoj mornarici i Kraljevskim marincima", rekao je.

Sir Ben Key postao je prvi zapovjednik mornarice kojem je prekinuta služba nakon što je istraga utvrdila da je imao aferu s podređenom. Zapovjednik poručnika Martyn Mayger, koji je u veljači preuzeo zapovjedništvo nad patrolnim brodom HMS Tyne, smijenjen je s dužnosti u svibnju. Također u svibnju, The Times je izvijestio da su trojici kapetana podmornica oduzeti ordeni Britanskog carstva zbog skandala, uključujući snimanje filma za odrasle i udaranje časnice.