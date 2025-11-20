Strava u susjedstvu! Brat izbo mlađu sestru pa majci uputio videopoziv: "Pogledaj što sam učinio"

"Mama, pogledaj što sam učinio", riječi su koje je 25-godišnji Vincenzo Riccardi uputio vlastitoj majci tijekom videopoziva nakon što je nanio smrtonosne ozljede dvije godine mlađoj sestri Noemi.

Stravičan zločin dogodio se u srijedu u mjestu Nola u blizini Napulja. Mladić je potom nazvao službu 112 te im rekao da je ubio svoju sestru.

Policija je odmah pohitala na mjesto zločina te je u stanu na petom katu zgrade zatekla mlađeg muškarca u rastrojenom stanju, koji im je odmah priznao da je on počinitelj te da ih je on nazvao. Rekao im je i da je to učinio "u trenutku ludila" te se predao. Na licu mjesta uhićen je zbog ubojstva.

Policija još rekonstruira taj zločin i pokušava rasvijetliti motive, a mladić će nakon ispitivanja biti prebačen u pritvor, piše Rai News.

Brat i sestra živjeli su s majkom, koja u trenutku incidenta nije bila kod kuće. U stanu je odmah pronađeno i oružje, kuhinjski nož kojim je djevojka izbodena.

Prema pisanju talijanskog medija, i brat i sestra svojevremeno su boravili u psihijatrijskoj ustanovi. Susjedi obitelji za lokalni portal virgilio.it izjavili su da su se brat i sestra često svađali te da je svaki sukob izgledao kao najava za tragediju, koja se u konačnici i dogodila.