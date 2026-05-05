U razmjenu zatvorenika žele ubaciti i novinarku: "Bilo joj je namješteno lažno radno mjesto"

Bjelorusija ima novi zahtjev za Ukrajinu. Traže da u potencijalnu razmjenu zatvorenika uključe novinarku Innu Kardash koja je optužena za špijunažu. Ukrajinski dužnosnici kažu da su spremni za pregovore, ali još nema konkretnih prijedloga. Kardash je radila kao novinarka za ukrajinske medije dok je Ukrajinske sigurnosne službe nisu optužile za špijunažu.

"Nemamo interesa držati strane kriminalce na naš trošak dok naši nezakonito osuđeni građani ostaju zatvoreni u nehumanim uvjetima. Ako postoje praktični prijedlozi, razmotrit ćemo ih", rekao je Bohdan Okhrimenko, voditelj Tajništva Koordinacijskog stožera za postupanje s ratnim zarobljenicima.

Okhrimenko navodi kako su Služba sigurnosti Ukrajine (SBU) i Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) koordiniranom obavještajnom operacijom otkrile aktivnosti Inne Kardash, piše Kyiv post.

"Belarusian journalist Inna Kardash was arrested in Kyiv for espionage. She is said to have been working for the KGB [Belarusian security service] since 2015." The SBU followed her "work" for months and supplied her disinformation. Krasunya faces up to 15 years in prison. pic.twitter.com/PEQZE6QC0G — TheLvivJournal (@LvivJournal) January 27, 2026

Lokacija na kojoj je radila bila je opremljena za snimanje svih aktivnosti, a materijali koji su joj dostavljeni nisu sadržavali stvarne ili osjetljive informacije. Nakon što su prikupili dovoljno dokaza, vlasti su je pritvorile. Trenutno je pod istragom.

"Vjerovala je da radi u Koordinacijskom sjedištu", rekao je Okhrimenko. "U stvarnosti joj je bilo namješteno lažno radno mjesto. Nije imala pristup stvarnim prostorijama", nadodao je.

35-godišnjakinja je privedena u Kijevu u siječnju pod optužbom da radi za KGB Bjelorusije, glavnu domaću obavještajnu i kontraobavještajnu agenciju pod predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom. Navodno je za službu radila od 2015. godine pod krinkom novinarke. Na taj način je izgradila kontakte među ukrajinskim političarima, vojnim osobljem i stranim diplomatima.