Bivši počasni konzul Hrvatske oslobođen sumnje za suradnju s kriminalcima: "Konačno me je sutkinja oslobodila nezasluženog tereta"

"Tijekom istrage nisu ustanovljene indicije kojima bi se moglo ustvrditi da je 'prao novac' ili počinio bilo kakvo kazneno djelo, kao niti da je svjesno surađivao s ostalim osumnjičenim osobama kako bi one mogle sprovesti kazneno djelo", navedeno je u presudi suda u Barceloni.



Katalonski inženjer i nekretninski poduzetnik Juli Barcena bio je osumnjičen da je od optuženog romskog klana "Jodorovich" primao novac dobiven od prodaje droge, pa ga onda ulagao u nekretnine i skupocjene automobile, prikrivajući trag nezakonito stečenog novca.

Pročitajte i ovo Užas u Italiji Sedmorica mladića grupno silovala djevojku, jedan se slomio pred sucem: ''Uništio sam svoj život''



Sutkinja Miriam de Rosa Palacio je 8.svibnja isključila Barcenu iz daljnjeg postupka koji se vodi protiv osumnjičenih. "Oslobađa ga se daljnjeg postupka", napisala je u presudi koja ima 39 stranica.



Simon Montero Jodorovich, predsjednik Federacije romskih udruga Katalonije (FAGIC), te članovi njegove obitelji osumnjičeni su za prodaju droge u Španjolskoj od 2010. do 2019. te osnivanje fiktivnih poduzeća i računa putem kojih su prikrivali trag stečenog novca. Na teret im se stavlja i posjedovanje oružja.

Pročitajte i ovo prevezen u bolnicu Brutalan napad u centru grada: Napali dostavljača zbog slike na majici pa je razderali



Katalonska policija je 2017. godine otvorila istragu nad Barcenom sumnjajući da je surađivao s njima. Barcena je izrazio zadovoljstvo što je na sudu to odbačeno, odnosno što je proglašen nedužnim. Izrazio je, međutim, žaljenje što je trebalo toliko dugo za donošenje presude te je napomenuo da mu je u javnosti i putem medija nanesena šteta. "Konačno me je sutkinja oslobodila istrage i nezasluženog tereta", izjavio je.



Barcena je obnašao dužnost počasnog hrvatskog konzula 20 godina, od svibnja 2002. do prosinca 2022. Sutkinja je oslobodila još tri osobe koje su bile osumnjičene u "slučaju Jodorovich". Pod istragom su i dalje počasni konzuli Albanije i Malija, Jose Maria Calmet Iglesias i Jose Luis Lopez Fernandez.

Pročitajte i ovo Ispriječila se birokracija Herojski čin petorice mještana otkrio potresnu Valentinovu priču: "Očuh me izvadi iz kolica, uzme u naručje i nosi... Bude mi teško"



Počasni konzuli obično nisu nacionalnosti države koju predstavljaju nego državljani teritorija na kojem se nalaze što je u ovom slučaju Katalonija, odnosno Španjolska.



To su obično osobe koje uživaju ugled u zajednici gdje žive. Njihove zadaće su poticanje gospodarske i kulturne suradnje dviju zemalja, te pomaganje državljanima zemlje koju zastupaju. Počasni konzuli u cijelosti samostalno financiraju svoj rad i aktivnosti.