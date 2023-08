Herojski čin petorice mještana otkrio potresnu Valentinovu priču: "Očuh me izvadi iz kolica, uzme u naručje i nosi... Bude mi teško"

Svakoga dana Valentina, koji boluje od cerebralne paralize, očuh Ilija nježno će podići iz kolica i s njim u naručju spustiti se pješice s četvrtog kata. To je jedini način kako bi Valentino izašao na zrak i krenuo u, kako kaže, "šetnje koje mu ispunjavaju život".

"Očuh me izvadi iz kolica, uzme u naručje i nosi... Bude mi teško jer znam da i njemu nije lako", rekao je Valentino Čolak.

Majka će im spustiti kolica. Timski je to rad u obitelji koja je ispunjena ljubavlju. A očuh i sin imaju posebnu vezu.

Kada se vrati iz svoje šetnje, na isti način moraju se vratiti na četvrti kat u maleni jednosobni stančić koji unajmljuju. Veći stan i na nižem katu ne mogu si priuštiti.

"Stan od 26 kvadrata, ovdje živimo ja, moja supruga i moj pastorak", poručio je Ilija Filipović.

"Lijepo nam je što smo svi skupa, ali spavamo svi zajedno u jednoj prostoriji. Valentino, kako je u kolicima, on ne može ni u krevet, moram ga u krevet staviti, moram ga obući, moram ga presvući", istaknula je Katica Filipović.

Za gradske stanove namijenjene za socijalne slučajeve i invalide ova obitelj ne može se prijaviti jer - ispriječila se birokracija. Ilija je hrvatski branitelj i prima mirovinu, a Katica prima invalidninu za sina. To se računa kao dva primanja u obitelji, a statut kaže da ih to isključuje s liste kandidata za dodjelu stana, donosi reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić.

Stoga će i dalje na četvrtom katu Valentino slušati glazbu, gledati omiljene kriminalističke serije i svoju najveću strast – nogomet.

"Nadam se da si vidio majicu kad ste došli koja je bila na meni", rekao je Valentino reporteru i nastavio: "Dinamo!". Na pitanje tko mu je najbolji igrač, odgovara: "Moj Dominik Livaković"

"Ali nije da ti Dinamo baš dobro igra ove sezone. Nećete se vi dobro provesti kod nas. Dobit ćete po tamburi", našalio se reporter, a Valentino mu je odgovorio: "U taj dio ne ulazim, haha."

U jednoj od svojih šetnji uz Savu Valentino je nesretnim slučajem upao u rijeku. Već je pomislio da će se utopiti, no petorica sugrađana skočila su u mutnu Savu i spasila ga. Mnogima bi to izazvalo velik stres, no Valentino je i tada zadržao vedar duh.

Danas Valentino ima samo jednu želju. Skromnu. Život bliže tlu.

"Dovoljno mi je da bude prizemlje, da mogu sam ući u zgradu, izaći iz zgrade", istaknuo je Valentino.

Jer on je, u šali za sebe kaže, prizeman lik.

