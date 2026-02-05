Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Novi dokumenti

Bill Gates odgovorio na optužbe o Epsteinu: "Taj mail je lažan, žalim zbog svake minute s njim"

Piše B.F.M., 05. veljače 2026. @ 09:26 komentari
Bill Gates i Jeffrey Epstein
Bill Gates i Jeffrey Epstein Foto: Screenshot
Bill Gates prvi je put nakon objave novih dokumenata komentirao svoje poznanstvo s Jeffreyjem Epsteinom.
Najčitanije
  1. Elon Musk postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo premašilo 800 milijardi dolara
    Nakon spajanja tvrtki

    Elon Musk postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo premašilo 800 milijardi dolara
  2. In Magazin
    TAJNE PROŠLOSTI

    Iza kulisa hit serije "Tajne prošlosti"
  3. Vedrana Rudan 14
    "Ako ne znaš..."

    Vedrana Rudan oglasila se o dočeku rukometaša, njezina objava izazvala je salve komentara!
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Plenković o aktualnim temama
Sjednica Vlade
UŽIVO Plenković: "Sugeriramo svima da budu oprezni..."
VIDEO Ovo je najduža zmija ikad izmjerena u divljini
Službeno potvrđeno
VIDEO Ovo je najduža zmija ikad izmjerena u divljini
Što se dogodilo s četverogodišnjakom? Osoba osumnjičena za nestanak s imanja
AUSTRALSKA DIVLJINA
Preokret u slučaju nestalog dječaka: Hoće li se napokon otkriti što se dogodilo?
Nastavlja se suđenje koje potresa Norvešku, svjedočio sin krunske princeze
POTRESNA IZJAVA
U suzama na optuženičkoj klupi: Posrnuli sin princeze više puta prekidao svjedočenje
Washington Post u krizi: Masovna otpuštanja u sjeni Bezosova zbližavanja s Trumpom
DA BEZOS NIJE NA GUBITKU
Od Watergatea do milijarderove sječe novinara: Washington Post otpušta trećinu zaposlenih
Bivši maneken Robert DiCaprio priveden na sud
istraga zbog droge
FOTO Bivši maneken priveden na sud: Pao u velikoj policijskoj akciji
Kamere prate promet, ali kazne s njih ne vrijede uvijek.
PROMETNI NADZOR
Imate li pravo na žalbu? Trik sa snimkama kamera za koji policija ne želi da znate
Kaštela potopljena zbog orkanskog juga
CIKLONALNA PLIMA
VIDEO Dramatično stanje u Dalmaciji, stižu nevjerojatne snimke: "Ne sjećam se da je ikada ovako bilo"
Potres pogodio veliki hrvatski otok
Tlo ne miruje
Potres pogodio veliki hrvatski otok: "Dobro je zatreslo"
Guterres: Istek sporazuma Novi START ozbiljan trenutak za svjetsku sigurnost
Ozbiljan trenutak
Prijeti li nuklearni rat? Od noćas sve su oči uperene u dvije zemlje
Hrvatska proizvodi stotine tisuća tona peleta – ali ljudi ih ne mogu kupiti
Dok cijene rastu
Željeli su uštedjeti, a sad su na mukama: "Ljudi se javljaju iz svih krajeva Hrvatske..."
Pjevačica Ifunanya Nwangene umrla je nakon ugriza zmije
nije joj bilo spasa
Pjevačicu u stanu ugrizla zmija, umrla je! Posljednju poruku poslala na WhatsApp: "Molim vas, dođite"
Mia Kovačić: "Ne poznajem osobe uključene u taj slučaj" 9
potencijalna žrtva
U mailovima poslanim Epsteinu spominje se i voditeljica Mia Kovačić, imamo njezinu reakciju
Koliko će Grad Zagreb naplatiti čišćenje Trga bana Jelačića nakon dočeka rukometaša 3
Račun ide Vladi
Evo koliko će Grad Zagreb naplatiti čišćenje Trga nakon dočeka rukometaša
Di Caprio uhićen u velikoj akciji USKOK-a 3
Bivši maneken
Di Caprio uhićen u velikoj akciji USKOK-a
Guterres: Istek sporazuma Novi START ozbiljan trenutak za svjetsku sigurnost 3
Ozbiljan trenutak
Prijeti li nuklearni rat? Od noćas sve su oči uperene u dvije zemlje
Veterani objavili upute za Thompsonov koncert 3
Nastupit će dvaput
Veterani objavili upute za Thompsonov koncert
Jandroković: Vjerujem da bi moguća ocjena ustavnosti oko dočeka išla u korist Vladi 3
Sporni doček
VIDEO Jandroković poručio Tomaševiću: "Bolje da su proslavili s rukometašima nego da su napravili ovakav skandal"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Kaštela potopljena zbog orkanskog juga
CIKLONALNA PLIMA
VIDEO Dramatično stanje u Dalmaciji, stižu nevjerojatne snimke: "Ne sjećam se da je ikada ovako bilo"
Kamere prate promet, ali kazne s njih ne vrijede uvijek.
PROMETNI NADZOR
Imate li pravo na žalbu? Trik sa snimkama kamera za koji policija ne želi da znate
Hrvatska proizvodi stotine tisuća tona peleta – ali ljudi ih ne mogu kupiti
Dok cijene rastu
Željeli su uštedjeti, a sad su na mukama: "Ljudi se javljaju iz svih krajeva Hrvatske..."
show
Vedrana Rudan komentirala doček rukometaša
"Ako ne znaš..."
Vedrana Rudan oglasila se o dočeku rukometaša, njezina objava izazvala je salve komentara!
Zlatan Ibrahimović majci kupio stan u Hrvatskoj
''zaslužila je''
Zlatan Ibrahimović majci kupio stan u Hrvatskoj: ''Od mene nikad ništa nije tražila...''
Veron Načinović je u vezi s Emom Kajić
uhvaćeni zajedno
Naš najzgodniji rukometaš u vezi je s lijepom Riječankom koja je dobro poznata u svijetu sporta
zdravlje
8 pogrešaka koje ljudi rade kada se razbolijevaju
Nemojte pogoršavati situaciju
8 pogrešaka koje ljudi rade kada se razbolijevaju
Smrznuti špinat: Recepti zbog kojih ćete zaboraviti da ste ga kao dijete mrzili
Po preporuci nutricionistice
Smrznuti špinat: Recepti zbog kojih ćete zaboraviti da ste ga kao dijete mrzili
Što jesti za doručak na poslu? Ako još uvijek idete u pekaru, ovo morate pročitati
Piše nutricionistica
Što jesti za doručak na poslu? Ako još uvijek idete u pekaru, ovo morate pročitati
zabava
Zaljubljeni par za dlaku izbjegao tragediju, kamera zabilježila šokantni trenutak
Čovječe!
Zaljubljeni par za dlaku izbjegao tragediju, kamera zabilježila šokantni trenutak
Mačke iz vedra neba! Ušuljale im se u domove, a oni nisu mogli odoljeti njihovu šarmu
Što biste napravili?
Mačke iz vedra neba! Ušuljale im se u domove, a oni nisu mogli odoljeti njihovu šarmu
Kviz koji spaja generacije: Tko bolje prolazi, vi ili vaši prijatelji?
Pokažite što znate!
Kviz koji spaja generacije: Tko bolje prolazi, vi ili vaši prijatelji?
tech
Ukrajina će s Gripenima dobiti i projektil koji ruske zrakoplove može rušiti s vrlo velike udaljenosti
Stiže Meteor
Ukrajina će s Gripenima dobiti i projektil koji ruske zrakoplove može rušiti s vrlo velike udaljenosti
Kako sigurno popiti kavu ako imate povišen krvni tlak?
Stručnjakinja savjetuje
Kako sigurno popiti kavu ako imate povišen krvni tlak?
Neočekivano otkriće: Nuklearni udar na asteroid koji bi prijetio Zemlji ipak je moguć?
Nova simulacija pokazala
Neočekivano otkriće: Nuklearni udar na asteroid koji bi prijetio Zemlji ipak je moguć?
sport
VIDEO Kulenović prvi put startao od početka za Torino i odmah zabio gol Interu!
Bravo!
VIDEO Kulenović prvi put startao od početka za Torino i odmah zabio gol Interu!
Na futsal utakmici Hrvatske osvanuo transparent "TRDO SPRIDA": Znate li što to znači?
zanimljivo
Na futsal utakmici Hrvatske osvanuo transparent "TRDO SPRIDA": Znate li što to znači?
Veliko priznanje Ibrahimovića: "Ako bi birao između Bosne ili Hrvatske, više je šanse da..."
U razgovoru s Bilićem
Ibrahimović otvoreno priznao: "Ako bih birao između Bosne i Hrvatske, veće je šanse imala..."
tv
IN Magazin: Iza kulisa hit serije "Tajne prošlosti"
TAJNE PROŠLOSTI
Iza kulisa hit serije "Tajne prošlosti"
Kumovi: Napokon su ga se uspjeli riješiti, ali rastanak je nekima bio emotivan
KUMOVI
Napokon su ga se uspjeli riješiti, ali rastanak je nekima bio emotivan
Tajne prošlosti: Kako bi se ovoga mogao odreći?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Kako bi se ovoga mogao odreći?
putovanja
Ovaj gigantski aerodrom gradi se usred “ničega”, kad bude gotov njima će se služiti 100 milijuna ljudi
Najveći na kontinentu
Ovaj gigantski aerodrom gradi se usred "ničega", a kad bude gotov, njime će se služiti 100 milijuna ljudi
Tjedni jelovnik brza jela od 2.2 do 8.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koje se rade brzo i bez puno kompliciranja
Trik za krafne koje nisu masne
Male tajne majstora
Najvažnija stvar kod pečenja krafni, ako ovo napravite neće biti masne i teške
novac
Elon Musk postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo premašilo 800 milijardi dolara
Nakon spajanja tvrtki
Elon Musk postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo premašilo 800 milijardi dolara
Na 6000 metara dubine pronašli pravo blago. "Više nećemo biti ovisni o Kini"
Na dnu oceana
Na 6000 metara dubine pronašli pravo blago. "Više nećemo biti ovisni o Kini"
Zašto na luksuznim jahtama milijardera više neće biti tikovine i čime će biti zamijenjena
Ozbiljan problem
Zašto na luksuznim jahtama milijardera više neće biti tikovine i čime će biti zamijenjena
lifestyle
Što znači kada vam pas stavi glavu u krilo?
Dirljivi trenutak
Nije samo znak privrženosti: Što vam pas želi poručiti kada vam stavi glavu u krilo?
Najbolje Severinine haljine
JEDNOSTAVNO SAVRŠENE
Severinine najbolje haljine: 10 modela u kojima je blistala, koji je najljepši?
Sharon Stone odabrala je kaput hrvatskog brenda Izakova
Kao saliven
Hrvatski dizajn na divi Sharon Stone: Pogledajte kako joj sjajno stoji kaput brenda Izabel Kovačić
sve
Vedrana Rudan komentirala doček rukometaša
"Ako ne znaš..."
Vedrana Rudan oglasila se o dočeku rukometaša, njezina objava izazvala je salve komentara!
VIDEO Kulenović prvi put startao od početka za Torino i odmah zabio gol Interu!
Bravo!
VIDEO Kulenović prvi put startao od početka za Torino i odmah zabio gol Interu!
Zlatan Ibrahimović majci kupio stan u Hrvatskoj
''zaslužila je''
Zlatan Ibrahimović majci kupio stan u Hrvatskoj: ''Od mene nikad ništa nije tražila...''
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene