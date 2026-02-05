Bill Gates odgovorio na optužbe o Epsteinu: "Taj mail je lažan, žalim zbog svake minute s njim"

Osnivač Microsofta Bill Gates prvi je put nakon objave najnovijeg paketa dokumenata o Jeffreyju Epsteinu komentirao svoju umiješanost i poznanstvo s preminulim seksualnim prijestupnikom.

"Žalim zbog svake minute koju sam proveo s njim i zbog toga se ispričavam", rekao je.

Gates je u intervjuu za 9News Australia zanijekao da je učinio išta pogrešno. Priznao je da je s Epsteinom bio na večeri više puta, ali nikada na njegovu otoku, gdje je Epstein navodno seksualno iskorištavao mlade djevojke. Gates, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, odbacio je i informacije da je imao spolno prenosivu bolest.

U srpnju 2013. Epstein je napisao dva e-maila koja su, međutim, bila poslana natrag na njegovu e-adresu, bez drugih primatelja i bez potpisa. U jednoj poruci nalazi se ostavka iz Zaklade Billa i Melinde Gates te optužba da je morao Gatesu osigurati lijekove "da bi se nosio s posljedicama spolnih odnosa s ruskim djevojkama".

"Navodno je Jeffrey napisao e-mail samom sebi. Taj e-mail nikada nije poslan. Taj e-mail je lažan", rekao je Gates.

"Ne znam što mu je tada bilo u glavi. Je li me na neki način pokušavao napasti? Svake minute koju sam proveo s njim žalim i ispričavam se što sam to učinio", dodao je.

Melinda French Gates rekla je da su je te optužbe podsjetile na "vrlo, vrlo bolna" razdoblja u njezinu braku, dodala je da je njezin bivši suprug jedan od mnogih koji bi morali odgovoriti na pitanja povezana s Epsteinom.

"Poznavao je mnogo vrlo bogatih ljudi i tvrdio da ih može nagovoriti da doniraju novac za globalno zdravlje. Bio sam glup što sam provodio vrijeme s njim. Bio sam jedan od mnogih ljudi koji žale što su ga ikada poznavali", poručio je Gates.