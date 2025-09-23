Novi slučajevi afričke kuge u susjedstvu, jedan uz samu granicu s Hrvatskom

Slučajevi bolesti afričke svinjske kuge potvrđeni su ovog mjeseca na dvije lokacije u istočnoj Bosni te u bosanskoj Posavini neposredno uz granicu s Hrvatskom, izvijestile su u utorak vlasti Republike Srpske.

Zaraza je utvrđena kod četiri svinje na manjem gazdinstvu u općini Bratunac, te kod divlje svinje na području Srpca u bosanskoj Posavini, potvrdio je pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske Negoslav Lukić.

On je na konferenciji za novinare potvrdio da su odmah poduzete mjere sanacije, uključujući uklanjanje zaraženih svinja i dezinfekciju područja. Po istim navodima, nema opasnosti od daljnjeg širenja bolesti. Opovrgnuo je medijske navode kako je afrička kuga utvrđena i kod domaćih svinja u Srpcu. Ključnim je ocijenio da se farmeri pridržavaju propisanih sigurnosnih mjera.

Lukić je naveo kako je na snazi zabrana uvoza živih životinja iz Hrvatske, dok je iz Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije zabranjen uvoz mesnih prerađevina.

Od početka godine u Republici Srpskoj zabilježeno je 12 žarišta afričke svinjske kuge među domaćim svinjama, a eutanazirano je 95 svinja. Sedam žarišta bolesti afričke kuge zabilježeno je među divljim svinjama, a eutanazirano je njih osam.

U drugome bosanskohercegovačkome entitetu, Federaciji BiH, afrička kuga svinja zabilježena je tijekom srpnja na dvije farme u Vitezu u središnjoj Bosni, gdje je uginulo i eutanazirano 127 svinja.