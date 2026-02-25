Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
SKUPO KAŠNJENJE

Zbog svađa i blokada građani BiH ostaju bez 900 milijuna eura iz EU

Piše Hina, 25. veljače 2026. @ 16:47 komentari
Branislav Borenović
Branislav Borenović Foto: Antonio Balic/Cropix
BiH zbog političkih blokada riskira gubitak više od 900 milijuna eura.
Najčitanije
  1. Otac bacio dijete s mosta u Kini
    Situacija izmakla kontroli

    VIDEO Stravičan trenutak i jezivi krikovi: Nakon žestoke svađe sa suprugom otac bacio dijete s mosta
  2. Andrej Plenković
    Sastanak u Banskim dvorima

    Dnevnik Nove TV doznaje: Plenkovićeva koalicija dobiva novu članicu
  3. Dina Dogan
    DEMANTI ZASTUPNICE

    VIDEO Gradska zastupnica: "Pi*ka ti materina neotesana. Taj nije je*ao nikada", pojasnila što se dogodilo
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Ministar Šušnjar o nuklearnoj elektrani: "Američki partneri su jako zainteresirani"
Potencijalna suradnja
Šušnjar za Dnevnik Nove TV o izgradnji nuklearke: "Američki partneri su jako zainteresirani"
Beba u Italiji preminula nakon što ju je otac u snu nehotice prignječio tijelom i ugušio
fatalna greška
Stravična tragedija u susjedstvu: Otac zaspao s bebom, kad se probudio bila je modra i bez zraka. Preminula je
Zagrebačka gradska zastupnica Dina Dogan uhvaćena je kako psuje
DEMANTI ZASTUPNICE
VIDEO Gradska zastupnica: "Pi*ka ti materina neotesana. Taj nije je*ao nikada", pojasnila što se dogodilo
BiH će zbog unutarnjih blokada i svađa ostati bez 900 milijuna eura iz fondova EU?
SKUPO KAŠNJENJE
Zbog svađa i blokada građani BiH ostaju bez 900 milijuna eura iz EU
Zurovec brani Ban, a za Sabor predlaže psihotest: "Ona više radi iz srca"
Komentirao glasine
Zurovec brani novu članicu koalicije, javio se i Dabri: "Čovječe, fakat si pretjerao"
Svi žele biti youtuberi, rijetki znaju što to zaista znači
POKROVITELJ A1
Svi žele biti youtuberi, rijetki znaju što to zaista znači
Nakon žestoke svađe sa suprugom otac u Kini bacio dijete s mosta
Situacija izmakla kontroli
VIDEO Stravičan trenutak i jezivi krikovi: Nakon žestoke svađe sa suprugom otac bacio dijete s mosta
Andrej Plenković s koalicijskim partnerima o aktualnim temama
Sastanak u Banskim dvorima
Dnevnik Nove TV doznaje: Plenkovićeva koalicija dobiva novu članicu
Zagrebačka gradska zastupnica Dina Dogan uhvaćena je kako psuje
DEMANTI ZASTUPNICE
VIDEO Gradska zastupnica: "Pi*ka ti materina neotesana. Taj nije je*ao nikada", pojasnila što se dogodilo
Damir Habijan planira udvostručenje prihoda od sudskih pristojbi
Novi iznos
Habijan najavio poskupljenje: "Sustav se nije značajnije mijenjao od 1995. godine"
Nakon odslužene kazne u Haagu Kunarac suočen s novim optužbama u BiH
ZLOČIN U FOČI
Haški osuđenik za ratne zločine nakon izlaska iz zatvora odmah izručen: Sudit će mu za drugi ratni zločin
U Cavtatu se počinje s projektom luksuznog resorta Marina Resort Cavtat
Projekt od 150 milijuna eura
Gradi se luksuzni resort, betonira plaža, a investitor najavljuje povratak dijaspore: "Naseljavamo mlade koji su pokazali interes za povratak"
Zoran Milanović na obljetnici ustrojavanja Počasno-zaštitne bojne 7
Obljetnica Počasno-zaštitne bojne
VIDEO Milanović poručio Anušiću: "Previše se urliče po koncertima pa ide u Izrael po okajanje grijeha"
Zagrebačka gradska zastupnica Dina Dogan uhvaćena je kako psuje 5
DEMANTI ZASTUPNICE
VIDEO Gradska zastupnica: "Pi*ka ti materina neotesana. Taj nije je*ao nikada", pojasnila što se dogodilo
SAD upozorio Ukrajinu da ne gađa američke interese 5
američki interesi
Amerika poslala upozorenje Ukrajini: "Ne gađajte taj cilj u Rusiji"
Načelnik Kumrovca Robert Šplajt odgovorio na prozivke Josipa Dabre: "To nema veze s nikakvim 'balom vampira'" 4
Stigla reakcija
Načelnik Titova rodnog mjesta odgovorio Dabri: "Zašto nije komentirao kad smo zvali Thompsona da pjeva"
Andrej Plenković s koalicijskim partnerima o aktualnim temama 4
Sastanak u Banskim dvorima
Dnevnik Nove TV doznaje: Plenkovićeva koalicija dobiva novu članicu
Davor Božinović ustavnoj tužbi Grada Zagreba protiv Vlade zbog dočeka rukometaša 4
Novi sukob
Božinović o ustavnoj tužbi zbog dočeka rukometaša: "Nezamislivo"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Nakon žestoke svađe sa suprugom otac u Kini bacio dijete s mosta
Situacija izmakla kontroli
VIDEO Stravičan trenutak i jezivi krikovi: Nakon žestoke svađe sa suprugom otac bacio dijete s mosta
Andrej Plenković s koalicijskim partnerima o aktualnim temama
Sastanak u Banskim dvorima
Dnevnik Nove TV doznaje: Plenkovićeva koalicija dobiva novu članicu
Nakon odslužene kazne u Haagu Kunarac suočen s novim optužbama u BiH
ZLOČIN U FOČI
Haški osuđenik za ratne zločine nakon izlaska iz zatvora odmah izručen: Sudit će mu za drugi ratni zločin
show
Energična Indira Levak o zdravstvenim problemima koji je muče:
''izdržat ću dok budem mogla''
Energična Indira Levak o zdravstvenim problemima koji je muče: ''Živcira me, pričamo o operaciji''
Anja Šovagović-Despot pohvalila se na Instagramu posebnim kazališnim trenutkom
pogledajte fotke
Kakva čast! Na proslavu posebnog jubileja stigao i predsjednik Milanović s buketom cvijeća
Iva Ajduković intervju, uoči početak showa Tvoje lice zvuči poznato
o velikim životnim promjenama
Dugo je nije bilo, a sad se vraća u velikom stilu: Našu pjevačicu gledat ćemo u showu koji pomiče granice!
zdravlje
Meningokokna sepsa: Koji su simptomi bakterije koju nosi jedan od 10 ljudi?
Epidemije u manjim zajednicama
Meningokokna sepsa: Koji su simptomi bakterije koju nosi jedan od 10 ljudi?
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Šokantni rezultati nove studije
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Zašto vam kašalj ne prolazi? Dođite i pitajte pulmologe uživo
Pokrovitelj Poliklinika Aviva
Zašto vam kašalj ne prolazi? Dođite i pitajte pulmologe uživo
zabava
"Mislila sam da je vrat": Objava potpuno zbunila gledatelje, što vidite na slici?
Hmm…
"Mislila sam da je vrat": Objava potpuno zbunila gledatelje, što vidite na slici?
Ljudi oduševljeni marketinškim trikom ispred Vjesnika! Jeste li primijetili?
Dosjetljivo
Ljudi oduševljeni marketinškim trikom ispred Vjesnika! Jeste li primijetili?
"Dijagnosticirani psihopat" detaljno opisao tri osobine koje mogu znak psihopatskih sklonosti
Zanimljivo
"Dijagnosticirani psihopat" detaljno opisao tri osobine koje mogu biti znak psihopatskih sklonosti
tech
Europski sustav upozorenja na udare asteroida dobio "hrvatski pečat": Informacije će sad stizati u stvarnom vremenu
Suradnja ESA i Infobipa
Europski sustav upozorenja na udare asteroida dobio "hrvatski pečat": Informacije će sad stizati u stvarnom vremenu
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Predstavili novi motor, no...
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Nije u pitanju nostalgija, nego nešto drugo: Raste potražnja za popularnim gadgetom iz prošlosti
Jeste li ga i vi koristili?
Nije u pitanju nostalgija, nego nešto drugo: Raste potražnja za popularnim gadgetom iz prošlosti
sport
Navijač umro na utakmici rukometne Europske lige Flensburg - Montpeiller
Strašno
Tragedija zasjenila utakmicu Europske lige: Sve je iznenada utihnulo
Stefanos Tsitsipas prozvao Gorana Ivaniševića
Tenzije nisu nestale
Teniski svijet bruji o paljbi po Ivaniševiću: "To što je bio vrhunski tenisač ne znači ništa"
Slavko Goluža pobijedio u borbi za život nakon infarkta tijekom utakmice
PRAVOVREMENA REAKCIJA
Slavko Goluža pobijedio u borbi za život nakon infarkta tijekom utakmice
tv
Kumovi: Trudi li se previše?
KUMOVI
Kumovi: Trudi li se previše?
Tajne prošlosti: Je li kriva za sve?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Je li kriva za sve?
Crno more: Sve je laž - novci su na računu
CRNO MORE
Sve je laž - novci su na računu
putovanja
Kao nacrtan: Gradić s čije tvrđave puca jedan od najljepših pogleda na Mediteran
Collioure
Kao nacrtan: Gradić s čije tvrđave puca jedan od najljepših pogleda na Mediteran
Sir i slanina u oblaku mekog tijesta: Francuski recept za brzinsku sočnu pitu
Jelo dana
Sir i slanina u oblaku mekog tijesta: Francuski recept za brzinsku sočnu pitu
Nebeski most: Horizontalni neboder s, naravno, staklenim podom
Novo čudo u Kini
Nebeski most: Horizontalni neboder s, naravno, staklenim podom
novac
Ocjenjivački sud među 12 ponuđača izabrao projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela
Pobijedio iskusni dvojac
Ocjenjivački sud među 12 ponuđača izabrao projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Električni mini
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Forbesov ultimativni vodič kroz ruske oligarhe: Tko su ljudi koji su se obogatili u eri Vladimira Putina
Sve što želite znati
Forbesov ultimativni vodič kroz ruske oligarhe: Tko su ljudi koji su se obogatili u eri Vladimira Putina
lifestyle
Ponuda hlača na pruge u trgovinama
ODLIČAN DETALJ
Ako želite izgledati šik, onda ćete u ormar dodati jedne od 15 hlača iz naše galerije
Traperice koje smo obožavali devedesetih hit su 2026. godine
NOSITE LI IH VI?
Vraćaju se traperice koje smo nosile 90-ih, izdvojile smo 10 fantastičnih modela
Lejla Filipović u bijelom kompletu i sivim čizmama
Dnevna elegancija
Lejla Filipović: Komplet suknje i laganog pulovera idealan za dnevna izdanja, a ženstvene čizme sjajan su mu par
sve
Energična Indira Levak o zdravstvenim problemima koji je muče:
''izdržat ću dok budem mogla''
Energična Indira Levak o zdravstvenim problemima koji je muče: ''Živcira me, pričamo o operaciji''
Navijač umro na utakmici rukometne Europske lige Flensburg - Montpeiller
Strašno
Tragedija zasjenila utakmicu Europske lige: Sve je iznenada utihnulo
Stefanos Tsitsipas prozvao Gorana Ivaniševića
Tenzije nisu nestale
Teniski svijet bruji o paljbi po Ivaniševiću: "To što je bio vrhunski tenisač ne znači ništa"
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene