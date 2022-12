Istodobno kada je Kosovo u četvrtak predsjedateljici EU-a Češkoj u Pragu predalo kandidaturu za članstvo, Beograd namjerava navečer službeno zatražiti od KFOR-a dopuštenje da rasporedi do tisuću pripadnika svojih sigurnosnih snaga na Kosovo.

Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će večeras, poslije sjednice Vlade, "javnost dobiti odgovore" oko zahtjeva međunarodnim mirovnim snagama, vezanog uz Rezoluciju 1244 Vijeća sigurnosti UN-a iz 1199 o Kosovu, te objaviti koje su zemlje dosad povukle priznanje Kosova.

Vučić je ranije danas, poslije sastanka s mađarskom predsjednicom Katalin Novak, poručio da je situacija u vezi s Kosovom "teška", ali da će se vlast boriti koliko god može da sačuva državne i nacionalne interese.

"Ne znam po kojem kriteriju se to gleda je li netko država ili ne. Misli li to jedna, makar i najveća članica EU, misle li sve ili je to po članstvu u UN-u. Na sve smo to naučeni. Morat ćemo se boriti koliko je moguće i čuvati naše državne i nacionalne interese", kazao je Vučić, a prenosi RTS.

On je dodao da poslije sastanka u srijedu sa specijalnim izaslanicima Europske unije Miroslavom Lajčakom i SAD-a Gabrielom Escobarom "postoje neke ideje" oko rješavanja sadašnje situacije na Kosovu, ali da će se vidjeti hoće li uspjeti.

Komentirajući zahtjev Kosova za prijem u EU, Vučić je kazao da je uvjet za to da je riječ o europskoj državi, ustvrdivši da Kosovo to nije jer neovisnost nisu priznale ni sve članice Unije, a nije ni u članstvu UN-a.

Neovisnost proglasili 2008. godine

Neovisnost Kosova, proglašenu 2008., ne priznaju Španjolska, Grčka, Rumunjska, Slovačka i Cipar, ali ni Rusija i Kina.

Kosovo formalno podnijelo zahtjev za članstvom u EU-u: "Ne želimo stražnja vrata, kraći put. Želimo izgraditi EU u našoj zemlji"

U međuvremenu, na sjeveru Kosova barikade koje su u subotu postavili lokalni Srbi stoje na cestama već šesti dan, unatoč zahtjevima veleposlanstava SAD-a i Velike Britanije u Beogradu i Prištini da budu uklonjene.

Specijalni predstavnik EU-a za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak rekao je renije, poslije susreta početkom tjedna s predstavnicima kosovskih vlasti, da je barikade bolje ukloniti diplomatskim putem nego buldožerima.

Lajčak se u srijedu navečer sastao i s Vučićem u Beogradu, a potom i trilateralno, s Vučićem i Escobarom, a na Twitteru je poručio kako "Vučić razumije ozbiljnost situacije". Službeno priopćenje s tog sastanka nije objavljeno.

Razgovarali i s kosovskim dužnosnicima

Zamjenik pomoćnika američkog državnog tajnika Gabriel Escobar je ocijenio za RTS da "ima napretka i ima razloga za optimizam", ali nije naveo na čemu temelji optimizam, poslije razgovora s čelnicima obje strane.

Kosovo potpisalo pristupnicu za članstvo u EU-u: "Povijesni dan za sve koji su žrtvovali živote i bili suočeni s genocidom i okupacijom"

Escobar i Lajčak su prethodno imali odvojene razgovore s kosovskim dužnosnicima.

Barikade na sjeveru Kosova trebaju mirno ukloniti oni koji su ih postavili, poručio je Escobar u intervjuu za RTS i naglasio kako se SAD protivi dolasku srpske vojske na sjever te da Srbija i Kosovo moraju postići pravno obvezujući sporazum.