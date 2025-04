Mile Kekin, bivši frontmen benda Hladno Pivo, oglasio se na Facebooku dan nakon što je uhićen i potom kasnije pušten na slobodu.

Suprug saborske zastupnice Ivane Kekin u petak je ispitao USKOK. Tereti ga se da se na investiciji od 350 tisuća eura nastojao protupravno okoristiti od 7000 eura.

Kekin u subotu ima koncert u Beogradu, a u svojoj objavi je iskoristio tekst pjesme Killing in the name benda Rage Against the Machine:

"Je*i se, neću napraviti što mi kažeš".

