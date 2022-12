Srbi koji prosvjeduju na Kosova i dalje su na barikadama. Zbog tenzija sa Srbijom, škole na sjeveru Kosova od danas ne rade.

8:47 Carl Bildt, bivši švedski ministar vanjskih poslova koji je dio diplomatske karijere odradio i u bivšoj Jugoslaviji, napisao je da će se situacija na sjeveru Kosova tijekom narednih dana pogoršati.

"Opet na sjeveru Kosova nastaje kriza. Stvari će se zaoštriti budući da Kosovo tijekom narednih namjerava poslati zahtjev za pridruženje Europskoj uniji. Prije nego što se išta po pitanju toga poduzme, postoje dogovori koji se moraju poštovati i teški potezi koji se moraju napraviti", napisao je Bildt na Twitteru.

