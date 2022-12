Srpski prosvjednici na sjevernom Kosovu blokirali su glavne ceste u nedjelju, drugi dan zaredom, nakon razmjene vatre s policijom tijekom noći a nakon uhićenja bivšeg srpskog policajca dan ranije.

EULEX, misija Europske unije zadužena za patroliranje sjeverom Kosova, rekla je da su prosvjednici patrolu oklopnih vozila napali u subotu navečer.

Šok bomba bačena je u noći na nedjelju na izvidničku patrolu EULEX-a u blizini Rudara, stoji u priopćenju misije EU-a. Nitko nije ozlijeđen.

"Uz riješeno pitanje registarskih tablica i odgodu izbora, kriminalnim skupinama na sjeveru Kosova nedostaje čak ni najneznatniji izgovor za barikade i nasilne napade na kosovsku policiju. U suradnji KFOR-om radimo na brzom i mirnom rješavanju situacije", napisao je na svom Twitteru kosovski premijer Albin Kurti.

"Predsjednik i premijererka Srbije također su zaprijetili vojnom agresijom, pozivajući srbijansku vojsku da se vrati na naš teritorij. Ne tražimo sukob, nego dijalog i mir. Ali da budem jasan: Republika Kosovo će se braniti, snažno i odlučno", napisao je.

The President and PM of Serbia have also threatened military aggression, calling for the Serbian army to return to our territory. We do not seek conflict, but dialogue and peace. But let me be clear: the Republic of Kosova will defend itself — forcefully and decisively.