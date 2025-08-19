VIDEO Boeing hitno preusmjeren, užasnuti putnici primijetili plamen: "Slala sam oproštajne poruke"

Avion koji je letio s popularne turističke destinacije preusmjeren je nakon što su posada i putnici primijetili plamen.

Oko 300 ljudi na letu Condor Airlines Boeinga 757-300 ostalo je u šoku u subotu navečer kada je desni motor aviona počeo ispuštati plamenove i dim ubrzo nakon polijetanja s Krfa u Grčkoj.

Avion je napravio dramatičan zaokret u obliku slova U prije nego što je prisilno sletio u Italiju.

🚨📢 Aéroport de Corfou en Grèce 21H35 hier soir. 😱😱🔥🔥

IMPRESSIONNANT ✈️✈️🔥

Le vol DE 3665 devait atterrir à Düsseldorf hier soir à 21h35. Mais peu après le décollage, une grave frayeur s'est produite : Une nuée d'oiseaux sont passés dans le moteur droit du Boeing 757, des… pic.twitter.com/eoQARSg89l — 🇨🇵 ♜ LE-BRETON-FRANCAIS ♜ 🇨🇵 (@KarlM55941) August 17, 2025

"Bilo je strašno"

Putnici su u razgovoru s medijima otkrili da su počeli slati oproštajne poruke svojim najmilijima jer su se bojali da će se avion srušiti.

Nakon što su sletjeli, dočekala ih je nova nevolja kada su otkrili da u hotelima oko zračne luke nema dovoljno mjesta, pa su neki bili prisiljeni spavati na podu terminala, piše Mirror.

"Poslala sam oproštajne poruke misleći da je kraj. Bilo je to strašno iskustvo", rekla je jedna od putnica. Dodala je da se iznenada čuo snažan udarac.

"Zatim su iz motora izbili plamenovi. Bilo je jako zastrašujuće", poručila je.

Drugi putnik opisao je da je čuo glasnu buku, a pretpostavlja se da je požar izbio nakon što su se ptice zaletjele u avion.

Kompanija: "Preusmjerili smo let zbog mjera opreza"

Iz kompanije Condor Airlines priopćili su da nije postojala opasnost za putnike.

Njemačka zrakoplovna kompanija također je negirala da je došlo do eksplozije motora te navela kako je požar nastao zbog "poremećaja u strujanju zraka" u motor, što je uzrokovalo da normalna reakcija u komori za izgaranje postane vidljivija.

"Zbog poruke o kvaru iz predostrožnosti je odlučeno da se avion preusmjeri u Brindisi", poručio je glasnogovornik.