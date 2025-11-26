VIDEO Avion je skliznuo s piste u zračnoj luci, na mjesto događaja stigli i vatrogasci

Avion poljske kompanije LOT skliznuo je s piste nakon slijetanja u zračnu luku u litvanskom glavnom gradu Vilniusu, no prema prvim informacijama nitko od putnika nije ozlijeđen, prenijeli su lokalni mediji.

Zrakoplov tipa Embraer E170STD stigao je u Vilnius s varšavske Međunarodne zračne luke Frederic Chopin.

"Avion LOT-a koji je stigao iz Varšave skliznuo je s piste dok je rulao prema putničkoj zgradi", izjavio je predstavnik Uprave litavskih zračnih luka, Tadas Vasiliauskas.

Na snimkama stranice Flightradar24 vidi se zrakoplov koji stoji na sjevernoj strani zračne luke, okružen nekoliko servisnih vozila, uključujući i vatrogasno vozilo.

Ground vehicles seen at the end of runway 01 at Vilnius (VNO/EYVI) after the recent incident.



The latest weather forecast available to the crew of LOT flight #LO771 indicated presence of snow and mist, a temperature of 0°C/32°F and sporadic heavy snowfall, with visibility… pic.twitter.com/1GA1927sFM — Flightradar24 (@flightradar24) November 26, 2025

Pista zračne luke u litavskoj prijestolnici ostat će privremeno zatvorena, a zrakoplovi se preusmjeravaju na druge zračne luke, javlja stranica Aerotime.

Zrakoplov Embraer 170 prevozio je 63 putnika i četiri člana posade, objavio je glasnogovornik LOT-a na platformi društvenih medija X.

"Nakon slijetanja, svi su se putnici sigurno iskrcali mobilnim stepenicama, nakon čega su prevezeni do terminala", dodao je glasnogovornik.

Pista će ostati zatvorena do 19 sati po mjesnom vremenu, priopćila je zračna luka.

Putnicima koji su trebali u srijedu poletjeti iz Vilniusa savjetovano je da kontaktiraju svoje zrakoplovne tvrtke zbog dodatnih informacija o pojedinačnim polascima.

LOT Polish Airlines Embraer E170STD arriving fromhttps://www.aerotime.aero/ Warsaw slid off the taxiway after landing at Vilnius Airport on Thursday, prompting authorities to temporarily close the runway, airport officials said.



LO771, touched down at 13:43 but veered off the paved surface while taxiing… pic.twitter.com/WGbkeVxzoY — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 26, 2025