Znanstvenici otkrili moguću atmosferu na dosad najudaljenijem svijetu Sunčeva sustava

Daleki ledeni objekt u Kuiperovu pojasu, izvan orbite Plutona mogao bi imati slabu, izrazito razrijeđenu atmosferu, prema novoj studiji temeljenoj na opažanjima astronoma iz Japana.

Tijelo u pitanju, formalno nazvano (612533) 2002 XV93 promjera oko 500 kilometara, opisano je kao najmanji poznati objekt u Sunčevu sustavu za koji se tvrdi da bi mogao zadržavati atmosferu vezanu gravitacijom, rekao je Ko Arimatsu iz Nacionalnog astronomskog opservatorija Japana, glavni autor istraživanja objavljenog u časopisu Nature Astronomy.

"Ovo je nevjerojatan razvoj događaja, ali hitno zahtijeva neovisnu provjeru. Posljedice su dalekosežne ako se to potvrdi", rekao je za agenciju AP Alan Stern iz američkog Istraživačkog instituta Southwest i NASA-ine misije New Horizons.

Objekt pripada skupini tijela zvanih plutini, što znači da je u orbitalnoj rezonanciji 2:3 s Neptunom (za svaka dva obilaska Sunca tog objekta, Neptun napravi tri). Nalazi se vrlo daleko iza orbite Plutona, na udaljenosti od oko 5,5 milijardi kilometara od Sunca. Također se uspoređuje s Plutonom, jer je Pluton dosad jedini drugi objekt u Kuiperovu pojasu za koji je potvrđena atmosfera.

Istraživači su 2024. godine koristili tri teleskopa u Japanu kako bi promatrali taj novootkriveni objekt tijekom procesa takozvane zvjezdane okultacije, kada je on nakratko prigušio svjetlost pozadinske zvijezde.

Ako se sve navedeno potvrdi, onda bi njegova njegova atmosfera prema procjenama bila 5 do 10 milijuna puta rjeđa od Zemljine te 50 do 100 puta rjeđa od Plutonove i vjerojatno bi sadržavala metan, dušik ili ugljikov monoksid.

Spomenuta studija sugerira da bi atmosfera objekta (612533) 2002 XV93 mogla biti posljedica kriovulkanske aktivnosti ili udara asterodida. Daljnja potvrda mogla bi doći od promatranja putem NASA-inog svemirskog teleskopa James Webb.