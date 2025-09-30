Analiza CNN-a o planu za mir u Gazi: "Trump opet širi optimizam, ali realnost je mnogo kompliciranija"

Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu predstavili su u Bijeloj kući plan za prekid vatre u Gazi.

Plan, koji je izraelska strana već prihvatila, predviđa jasan okvir za postizanje primirja, no ključno je da ga potvrdi i Hamas. Prema dokumentu, Hamas bi morao u roku od 72 sata od javnog prihvaćanja plana od strane Izraela vratiti sve preostale taoce – i žive i mrtve.

I Trump i Netanyahu upozorili su na ozbiljne posljedice ako Hamas prijedlog odbije.

"Nadam se da ćemo postići dogovor o miru, a ako Hamas odbije dogovor, što je uvijek moguće – oni su jedini koji još nisu pristali, svi ostali jesu – ali imam osjećaj da ćemo dobiti pozitivan odgovor", rekao je Trump tijekom obraćanja u Bijeloj kući.

"Ako Hamas odbije vaš plan, gospodine predsjedniče, ili ako ga navodno prihvati pa zatim učini sve da ga opstruira, tada će Izrael sam dovršiti posao", poručio je Netanyahu. "To se može napraviti na lakši ili na teži način, ali će se napraviti."

Trump je rekao da će Izrael imati njegovu "punu potporu" da nastavi s djelovanjem protiv Hamasa ako skupina odbije dogovor.

Nijedan nije odgovarao na pitanja, rekavši da je bolje pričekati dok plan ne bude dovršen i usuglašen od strane svih uključenih.

"Odbor za mir"

Plan predviđa i formiranje međunarodnog tijela nazvanog "Odbor za mir", kojim bi predsjedao Trump, uz sudjelovanje svjetskih lidera, među kojima i bivšeg britanskog premijera Tonyja Blaira.

Iako je Trump naglasio da "nije njegova odluka" da preuzme tu ulogu, pristao je nakon što su ga, kako je rekao, zamolili arapski čelnici i izraelska strana.



Dok je Trump izrazio optimizam da je "kraj rata bliži nego ikad", Netanyahu se suočava s otporom unutar vlastite vlade. Krajnje desni ministri Itamar Ben-Gvir i Bezalel Smotrich zaprijetili su rušenjem vlade ako plan uključi odredbe s kojima se ne slažu, posebice vraćanje kontrole nad Gazom Palestinskoj samoupravi.

Smotrich je izdao listu zahtjeva od kojih ne planira odustati, dok je Netanyahu svojim suradnicima dao do znanja kako sumnja da će Hamas uopće prihvatiti plan – čime bi se rat mogao nastaviti.

Posljednji krug pregovora krajem srpnja, koji je također bio obilježen značajnim optimizmom, propao je kada su se SAD iznenađujuće povukle iz razgovora, a ubrzo nakon toga i Izrael. Obje su zemlje okrivile Hamas za pregovaranje bez dobre volje.

Trump postaje nestrpljiv

Već mjesecima, prema riječima dužnosnika Bijele kuće, Trump je sve nestrpljiviji zbog Netanyahuovog otpora okončanju rata i njegovog širenja vojnih operacija na Bliskom istoku. Nekad uvjeren da će njegov osobni odnos s Netanyahuom potaknuti izraelskog čelnika prema rješenju, Trump se posljednjih mjeseci pita naglas nije li zapravo izigran od čovjeka kojeg opisuje kao prijatelja. Nestrpljenje i bijes Trump je jasno pokazao kada je Izrael ranije ovog mjeseca napao katarsku prijestolnicu Dohu kako bi eliminirao čelnike Hamasa.

Ipak, Trump se do sada suzdržavao od javnog prekida odnosa s Netanyahuom, te nije uskratio američku vojnu ni financijsku potporu Izraelu koja bi mogla poslužiti kao sredstvo pritiska na njegovog sugovornika.

Trump je i ranije otvoreno pokazivao optimizam oko primirja, više puta predviđajući da je prekid neprijateljstava udaljen svega nekoliko dana ili tjedan dana. No do sada se njegova predviđanja nisu ostvarila, a rat se nastavio bez prekida.

Napad na grad Gazu se nastavlja

U kolovozu je izraelski sigurnosni kabinet odobrio okupaciju grada Gaze, za koji je Netanyahu rekao da je jedno od posljednjih uporišta Hamasa.

Masovni vojni napad na najveće urbano područje Gaze srušio je nade u skori završetak rata. Ovog mjeseca, neovisna istraga UN-a po prvi je put zaključila da je Izrael počinio genocid nad Palestincima u Gazi.

Prema podacima palestinskog Ministarstva zdravstva, od početka rata ubijeno je više od 66.000 Palestinaca, uključujući više od 17.000 djece. U napadu koji je započeo rat 7. listopada 2023., Hamas i druge militantne skupine ubili su oko 1.200 ljudi u Izraelu i oteli više od 250 osoba. Od tada su na snagu stupila samo dva primirja - jedno u studenom 2023. koje je trajalo tjedan dana i drugo u siječnju 2025. koje je izdržalo osam tjedana, odnosno tek prvu fazu.

Prema planiranoj drugoj fazi, Izrael je trebao pristati na trajno primirje. No 18. ožujka je obnovio ofenzivu, srušivši primirje i pregovore, uz obrazloženje da to čini kako bi izvršio pritisak na Hamas da oslobodi preostale taoce.