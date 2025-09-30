Obavijesti Foto Video Pretražite
Koliki su izgledi za primirje?

Analiza CNN-a o planu za mir u Gazi: "Trump opet širi optimizam, ali realnost je mnogo kompliciranija"

Piše R. S. , 30. rujna 2025. @ 09:26 komentari
Donald Trump i Benjamin Netanyahu u Bijeloj kući
Donald Trump i Benjamin Netanyahu u Bijeloj kući Foto: AP Photo/Evan Vucci via Guliver Image
Čelnici Hamasa još nisu ponudili svoj odgovor na plan za prekid vatre u Gazi kojeg su u ponedjeljak u Bijeloj kući predstavili Trump i Netanyahu. Američki predsjednik više je puta naglasio da je "primirje vrlo blizu", no Netanyahu u vlastitim redovima nailazi na otpor oko postavljenih točaka - principa za daljnje pregovore.
  1. USS Nimitz, ilustracija
    VETO NA TRANZIT

    Europska država zabranila prolaz američkih brodova i aviona s oružjem kroz njihove baze
  2. Friedrich Merz - 4
    Pozicija Europe

    Njemački kancelar izrekao neizrecivo, odjeknulo kao bomba: "Dopustite da to kažem"
  3. Socijalna samoposluga
    Teško se živi u ovom dijelu Hrvatske

    Priča koja slama srce: "Bacim djecu unutra i onda oni nakon škole obiđu kontejnere i dopune ručak"
