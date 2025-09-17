Izraelski ministar: "Gaza ima bogatstvo nekretnina, s Amerikancima pregovaramo o podjeli"

Izraelska vojska započela je potpunu kopnenu ofanzivu, UN-ova komisija potvrdila je da se u Gazi provodi genocid - a izraelski ministar financija Bezalel Smotrich na konferenciji je rekao da je Pojas Gaze "bogatstvo nekretnina" i da je u pregovorima s Amerikancima o tome kako podijeliti obalnu enklavu nakon rata.

"Uložili smo mnogo novca u ovaj rat. Moramo vidjeti kako ćemo podijeliti zemljište u postocima", rekao je i dodao da su "rušenje, prvu fazu obnove grada" već obavili. "Sada samo trebamo graditi.“

Američki predsjednik Donald Trump povremeno je govorio o svojoj želji da Pojas Gaze pretvori u "Rivieru" pod američkom kontrolom, što bi nakon rata potaknulo velik dio palestinskog stanovništva na odlazak, prenosi Times of Israel.

Bezalel Smotrich i planovi za obalnu enklavu Foto: Afp

Prošli mjesec, Washington Post je izvijestio da Trumpova administracija razmatra prijedlog za poslijeratnu obnovu Gaze kojom bi se Pojas Gaze stavio pod američku kontrolu na deset godina i platilo otprilike četvrtini stanovništva za preseljenje, za mnoge trajno.

Veći dio međunarodne zajednice, uključujući i Palestince, odbacilo je taj prijedlog. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da Izrael nema planove za ponovno naseljavanje Pojasa, ali krajnje desničarski članovi njegove vlade, uključujući Smotricha, aktivno promoviraju planove za to.

Smotrich također odbacuje Netanyahuovu izjavu u ponedjeljak da se Izrael suočava sa sve većom izolacijom i da će možda morati postati samostalno gospodarstvo s "autarkičnim karakteristikama" i svojevrsnom "super-Spartom".

Netanyahuove izjave izazvale su žestoke kritike oporbenih i poslovnih čelnika, a uslijedio je pad vrijednosti dionica na burzi u Tel Avivu.