Amerikanci napali luke u Hormuzu, Iran uzvratio: "Primirje je prekršeno"

Američke vojne snage pokrenule su napade na Iran, ciljajući lokacije za koje se tvrdi kako su bile odgovorne za napade na američke snage, dok je Iran s druge strane optužio SAD za kršenje primirja.

"Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) eliminiralo je dolazne prijetnje i ciljalo iranske vojne objekte odgovorne za napad na američke snage, uključujući mjesta za lansiranje projektila i dronova, lokacije za zapovijedanje i kontrolu, te obavještajne, nadzorne i izviđačke čvorove," priopćila je vojska.

Fox News je objavio kako su gađane iranske luke Kešm i Bandar Abas, te iranski pomorski kontrolni punkt Bandar Kargan u Minabu. Do ovih napada je, prenosi Fox, došlo nakon što je Iran prije dva dana ispalio 15 balističkih i krstarećih raketa na Fujairah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, što je izazvalo bijes među zemljama Zaljeva.

Američki dužnosnici tvrde kako nije riječ o ponovnom pokretanju rata niti kraju primirja. Dodali su da je Iran lansirao više projektila, dronova i malih brodova dok su tri američka razarača, Truxtun, Peralta i Mason, prolazila Hormuškim tjesnacem prema Omanskom zaljevu.

"CENTCOM ne traži eskalaciju, ali ostaje pozicioniran i spreman zaštititi američke snage," dodaje se u izjavi.

Kršenje primirja

Iranska strana je optužila SAD za kršenje primirja, nakon čega su iranske snage uzvratile ispaljivanjem raketa. Neimenovani general iranske vojske tvrdi kako je iranska vojska ispalila četiri rakete na neprijateljske jedinice nakon američkog napada, ističući da je tim jedinicama nanijeta velika šteta, nakon čega su napustile to područje.

"Američka vojska, kršeći primirje, ciljala je iranski tanker s naftom koji je napuštao iransku obalu kao i drugo plovilo. Iranske snage su odmah uzvratile napadom na američke vojne brodove, nanoseći značajnu štetu," izjavilo je zapovjedništvo oružanih snaga.

Ovo nije prvi put da su dvije strane razmijenile vatru od početka primirja. U ponedjeljak je američka vojska priopćila da je uništila šest iranskih malih brodova i presrela iranske krstareće rakete i dronove.

Sjedinjene Američke Države izvele su napade na najmanje dvije lokacije u Iranu, potvrdio je američki dužnosnik za NBC News. Prema njegovim riječima, američke snage djelovale su na području Bandar Abbasa i otoka Qeshma, a napadi su opisani kao obrambene mjere.

Dužnosnik je naglasio da ti udari ne predstavljaju nastavak velikih borbenih operacija i rata protiv Irana.

Istodobno je naveo da je američki predsjednik Donald Trump u utorak navečer obustavio operaciju Project Freedom, ali smatra da ona zasad neće biti ponovno pokrenuta.

Kao razlog naveo je zabrinutost Saudijske Arabije i drugih američkih saveznika iz Zaljeva, koji i dalje imaju ozbiljne rezerve prema toj misiji.

Iran je optužio Sjedinjene Američke Države za kršenje primirja nakon američkih napada na iranski naftni tanker i još jedno plovilo u Hormuškom tjesnacu. Glasnogovornik iranske vojske izjavio je da je agresivna, teroristička i piratska američka vojska prekršila dogovoreno primirje. Iranska vojska tvrdi da su američki zračni udari izvedeni na civilna područja uz obalu Bandar Khamira, Sirika i otoka Qeshma.

Teheran također navodi da su američke operacije provedene uz suradnju pojedinih zemalja regije, a pritom misle na UAE.

Kao odgovor na napade, iranske oružane snage, prema vlastitim tvrdnjama, pokrenule su napade na američke vojne brodove.