Trump ih deportirao: Sud je sada naredio njihov povratak

Američki sudac presudio je da administracija predsjednika Donalda Trumpa mora hitno organizirati povratak oko 137 Venezuelaca koji su deportirani u El Salvador i zatvoreni u toj srednjoameričkoj državi zbog navodnih veza s kriminalnim bandama, izvijestio je Bloomberg News u ponedjeljak.

Muškarci su u ožujku deportirani u zatvor u Salvadoru prema Zakonu o stranim neprijateljima.

Američki okružni sudac James Boasberg presudio je da njihovo udaljavanje krši prava na pravičan postupak te da imaju pravo vratiti se na sud kako bi osporili svoju deportaciju. Trumpova administracija mora podnijeti plan kojim će se omogućiti njihov povratak u roku od dva tjedna, presudio je sudac.