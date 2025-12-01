Otkriven Trumpov ultimatum predsjedniku Venezuele: "Možeš se spasiti"

Američki predsjednik Donald Trump uputio je svom kolegi Nicolásu Maduru strogi ultimatum da odmah napusti Venezuelu prije nego što je objavio da bi zračni prostor zemlje trebao biti zatvoren.

Prema izvorima koji su upoznati s pitanjem, piše Miami Herald, upozorenje iz Washingtona upućeno je u telefonskom razgovoru s Caracasom prošlog tjedna. Bijela kuća navodno je ponudila garanciju da će evakuirati Madura, njegovu suprugu Ciliju Flores i njihova sina, ali samo ako diktator pristane odmah dati ostavku.

Razgovor se odvijao usred sve jasnijih znakova da Trumpova administracija priprema odlučniju fazu operacija usmjerenih na venezuelski takozvani Kartel de los Soles, za koji Washington tvrdi da ga predvode Maduro i drugi visoki dužnosnici.

Do dogovora, tvrde američki dužnosnici, nije došlo zbog Madurova zahtjeva za globalnu amnestiju za sve zločine koje su on i njegova skupina počinili, a taj zahtjev Sjedinjene Države su odbile.

"Drugo, tražili su da zadrže kontrolu nad oružanim snagama – slično onomu što se dogodilo u Nikaragvi 1991. s Violetom Chamorro. Zauzvrat bi dopustili slobodne izbore", tvrde izvori.

Također, Washington je zahtijevao da Maduro odmah podnese ostavku, ali Caracas je to odbio.

Trump je u subotu objavio da će se venezuelski zračni prostor smatrati "u cijelosti zatvorenim". Nakon toga Madurova vlada pokušala je zakazati još jedan poziv Washingtonu, ali nije dobila odgovor.

Objava o zračnom prostoru, koja se u Venezueli široko tumači kao uvod u neizbježan napad, dodatno je uzdrmala već napetu situaciju.

"Mislim da će operacije uskoro početi", rekla je bivša venezuelska diplomatkinja Vanessa Neumann za Fox News Digital.

"Čišćenje zračnog prostora pokazatelj je i vrlo jasno javno upozorenje da bi rakete mogle doći uništiti zapovjednu i kontrolnu infrastrukturu ili infrastrukturu odmazde", rekla je Neumann.

"Mete su identificirali ljudi na terenu putem tajnih operacija tijekom posljednjih nekoliko godina", nastavila je. "Dakle, dobro su mapirane. Ovo je scenarij zarobi ili ubij, ali postoji ograničenje koliko ljudi možete brzo ukloniti."

Venezuelske oružane snage, nekoć među najjačima u Latinskoj Americi, oslabljene su godinama korupcije, sankcija, prebjega i nedostatka održavanja. Velik dio njihove opreme, kaže Neumann, nikada nije ni servisiran.

"Imaju smeće od Rusa. Stvari koje su izvorno imali od Amerikanaca stare su desetljećima i nisu servisirane."

Istodobno, Washington je krenuo u proširenje svojih pravnih ovlasti. U ponedjeljak je State Department formalno označio Cartel de los Soles stranom terorističkom organizacijom, stavljajući Madura, ministra unutarnjih poslova Diosdada Cabella i ministra obrane Vladimira Padrina Lópeza u istu pravnu kategoriju s vođama Al-Qaide i ISIS-a. Oznaka, objavljena u Federalnom registru, smatra se alatom koji administraciji daje slobodu za poduzimanje vojnih akcija bez dodatnog odobrenja Kongresa.

Budući da američki dužnosnici tvrde da kartel djeluje unutar venezuelske države, ta oznaka zapravo tretira Madurovu vladu kao dio terorističke mreže. Stručnjaci napominju da bi taj potez mogao omogućiti administraciji da se pozove na Ovlaštenje za uporabu vojne sile iz 2001., pravnu osnovu za većinu američkih protuterorističkih operacija u posljednja dva desetljeća.

Caracas je osudio taj potez, nazivajući ga lažnim izgovorom za stranu intervenciju i inzistirajući na tome da je kartel američki izum.

Zapravo, u rujnu je i Europski parlament glasao za odluku EU-a da Cartel de los Soles označi kao terorističku organizaciju.

Odluka o napadu na Venezuelu ostaje na Donaldu Trumpu.