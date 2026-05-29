Lice Donalda Trumpa na novčanici od 250 dolara? Ministar financija potvrdio pripreme, čeka se promjena zakona

Donald Trump u američkoj je javnosti i poznat i notoran po tome da na sve stavlja ili svoje ime/prezime ili lice. To je počeo raditi još u svojem poslovnom usponu 80-ih kad je postojalo sve od Trump burgera i parfema, preko avio-kompanija i sveučilišta, pa sve do kazina i nebodera.

Sada bi konačni trijumf svojeg ljepljenja sebe na sve mogao doživjeti kroz novu dolarsku novčanicu koja bi se pustila u optjecaj povodom važnog američkog jubileja.

Američki zakon trenutačno zabranjuje da se lik bilo koje živuće osobe nađe na nacionalnoj valuti, no prošle je godine predstavljen prijedlog zakona kojim bi se stvorila iznimka i omogućilo da se na novčanicama nađu sadašnji i bivši predsjednici.

Govoreći u Bijeloj kući u četvrtak, Bessent je otkrio da je dizajn već pripremljen u očekivanju izmjene zakona.

"Trenutačno je predložen zakon pred Zastupničkim domom i pred Senatom kako bi se promijenio taj prvi uvjet, te bi se živuća osoba, Donald J. Trump, mogla naći na novčanici od 250 dolara", izjavio je Bessent.

Njegovi komentari dolaze nakon što je The Washington Post objavio da je državni rizničar Brandon Beach, kojeg je imenovao sam Trump, vršio pritisak na Ured za graviranje i tiskanje da ubrza proces izrade nove novčanice. Tom bi se novčanicom trebala obilježiti 250. obljetnica donošenja Deklaracije neovisnosti, piše Al Jazeera.

"Ne mislim da ima išta neprimjereno u tome da predsjednik Sjedinjenih Država, osoba koja trenutačno obnaša tu dužnost, bude na novčanici za 250. obljetnicu", rekao je Bessent novinarima.

Maketa dizajna do koje je došao The Washington Post sadrži natpis "America 250 anniversary", kao posvetu američkom proglašenju neovisnosti 4. srpnja 1776. godine. Ministarstvo financija nije odmah odgovorilo na upite za komentar.

"Ponašanje diktatora i monarha"

Stavljanje Trumpova lica na novčanicu bio bi samo najnoviji u nizu primjera kako američki predsjednik širi svoj osobni brend u službenom svojstvu otkako se 2025. godine vratio u Bijelu kuću.

Zastave s Trumpovim portretom već su izvješene na zgradi Ministarstva pravosuđa i drugim saveznim institucijama. Uz to, odbor Kennedy Centra, čije je članove imenovao upravo Trump, dodao je njegovo ime tom nacionalnom centru za izvedbene umjetnosti, instituciji koju je Kongres izvorno proglasio spomenikom ubijenom predsjedniku Johnu F. Kennedyju.

Trumpov potpis također bi se trebao naći na američkoj valuti u sklopu planova za obilježavanje 250. obljetnice, što je apsolutni presedan za aktualnog predsjednika. Do sada su se na američkim novčanicama nalazili isključivo potpisi ministra financija i državnog rizničara.

U ožujku je američko Povjerenstvo za likovne umjetnosti, pod vodstvom Trumpovog čovjeka Rodneya Mimsa Cooka Jr., odobrilo i kovanje prigodne zlatne kovanice s likom republikanskog predsjednika. Ta je najava, koja se oslonila na pravnu rupu za prigodne kovanice, izazvala oštre reakcije kritičara koji ovakve poteze sve češće uspoređuju s ponašanjem diktatora i monarha.