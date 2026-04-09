Američki general kaže da je operaciju Epski bijes pokretalo 2 milijuna energetskih pića, milijuni litara kave i nikotin

Neprekidne operacije, ogromni logistički zahtjevi i rastući ljudski gubici obilježili su petotjednu američku vojnu kampanju protiv Irana, razotkrivajući prave razmjere Operacije Epski bijes.

Nakon više od mjesec dana sukoba, američke su snage pogodile i uništile više od 13.000 ciljeva u sklopu operacije Epski bijes, izjavio je na konferenciji za medije održanoj u srijedu Dan Caine, general američkog ratnog zrakoplovstva i šef Združenog stožera američkih snaga. Naveo je da je više od 4000 ciljeva bilo dinamično, odnosno da su se "pojavili na bojištu", prenosi Business Insider. Američki napadi su obuhvatili iransku protuzračnu obranu, raketne sustave, nuklearna postrojenja i zapovjednu infrastrukturu, uključujući više od 2000 zapovjedno-nadzornih točaka.

"Nijedna druga vojska na svijetu to ne može"

Caine je rekao da su izvedene 62 bombarderske misije, uključujući 18 povratnih letova iz Sjedinjenih Država koji su trajali dulje od 30 sati. Tijekom tih operacija gađani su ciljevi duboko unutar Irana.

"Nijedna druga vojska na svijetu to ne može i to je dokaz logističke snage koja tiho stoji iza tih operacija”, rekao je Caine. Riječ je o misijama koje su uključivale radarski nevidljive bombardere B-2 Spirit uz dopunu goriva u zraku, kao i druge zrakoplove raspoređene iz zračnih baza u Velikoj Britaniji.

Devastirana iranska obrana

Prema Caineovim procjenama, uništeno je oko 80 posto iranskih sustava protuzračne obrane, što znači više od 1500 takvih ciljeva. Oštećeno je ili uništeno više od 155 pomorskih plovila, kao i više od 700 ciljeva povezanih s pomorskim minama, pri čemu je neutralizirano više od 95 posto mina. Kampanja je teško pogodila i iransku vojnu industriju: uništeno je 450 skladišta balističkih projektila i 800 skladišta bespilotnih letjelica, uključujući gotovo sve tvornice koje proizvode dronove Shahed.

Američke i savezničke snage presrele su oko 1700 balističkih projektila te velik broj bespilotnih letjelica. Iako se intenzitet iranskih napada smanjio, u posljednjim danima sukoba ostao je stabilan.

Vojna opskrba i troškovi: "ne kažem da imamo problem"

Caine je istaknuo i razmjere vojne opskrbe. "Potrošili smo više od šest milijuna obroka i, prema mojoj procjeni, više od 950.000 galona kave, dva milijuna energetskih pića i puno nikotina. Ali ne kažem da imamo problem", poručio je novinarima, piše Business Insider.

Američke snage iscrpile su ključna streljiva, uključujući više od 850 krstarećih projektila Tomahawk, najviše u jednoj vojnoj kampanji. SAD su imale i gbuitke u floti vojnih zrakoplova i bespilotnih letjelica. Zabilježeni su i gubici tri borbena zrakoplova izgubljena su zbog prijateljske paljbe, jedan leteći tanker u nesreći, a dva borbena zrakoplova zbog neprijateljske vatre te gubitak više bespilotnih letjelica tipa MQ-9 Reaper, rekao je Caine. Nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford pretrpio je težak požar.

U operaciji Epski bijes oginulo je 13 američkih vojnika, ranjeno njih 365, od kojih se 315 vratilo na dužnost, dok je u čitavoj Operaciji sudjelovalo 50.000 vojnika, uz značajne materijalne gubitke vojne opreme.

Civilne žrtve i poruka američkog ministra obrane

Guvici u regiji su bili znatno veći. Iran je izvijestio o više od 2000 poginulih i 20000 ranjenih, dok iranska neovisna organizacija za praćenje ljudskih prava HRANA procjenjuje 3540 poginulih, uključujući 1665 civila i 248 djece.

U međuvremenu je prihvaćeno primirje, koje je zaustavilo vojne operacije na dva tjedna. Američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio je da će američke snage ostati prisutne u regiji. "Pobrinut ćemo se da Iran poštuje ovo primirje i da na kraju sjedne za stol i postigne dogovor", dodao je.

Troškovi rata protiv Irana dosegnuli su približno 15,2 milijarde eura do 12. dana, uz ukupne procjene koje se približavaju iznosu od 46 milijardi eura.

