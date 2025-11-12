Otkriveni američki planovi: U ovom području izgradit će vojnu bazu veličine grada

Američka vojska razmatra izgradnju privremene baze u blizini Gaze u koju bi moglo stati 10.000 ljudi. Dio je to plana formiranja međunarodnih stabilizacijskih snaga koje bi nadgledale krhko primirje između Izraela i Hamasa.

Prema dokumentu Zahtjev za informacije, u koji je uvid imao Bloomberg News, američka mornarica traži procjenu troškova s popisa prethodno kvalificiranih tvrtki za "privremenu, samoodrživu vojnu bazu koja može primiti 10.000 ljudi i omogućiti oko 3000 četvornih metara uredskog prostora tijekom razdoblja od 12 mjeseci".

Trupe koje Sjedinjene Države žele poslati u Gazu, nazvane Međunarodne stabilizacijske snage, surađivale bi s Izraelom i Egiptom kako bi osigurale teritorij i omogućile obnovu nakon više od dvije godine rata između Izraela i Hamasa.

Američki dužnosnik, koji je zatražio da ostane anoniman, rekao je da zahtjev predstavlja rani korak u planiranju potencijalne baze za stabilizacijske snage na jugu Izraela i dodao da američke trupe neće biti uključene.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da Bijela kuća još nije odobrila takav korak.

"Ova priča temelji se na jednom jedinom komadu papira koji su izradili nasumični ljudi unutar vojske. Takav plan nije razmatran niti odobren od strane najviših razina vlade Sjedinjenih Država i ne bi se trebao smatrati službenim planom na Bliskom istoku.“

Zahtjevi za informacijama nisu formalni poziv za podnošenje ponuda i ne jamče budući ugovor, iako nude uvid u ono što savezne agencije žele dobiti od privatnih tvrtki. Među zahtjevima detaljno navedenima u ugovoru je "sveobuhvatni sigurnosni plan koji uključuje postupke za kontrolu pristupa, odgovor na prijetnje, izvještavanje o incidentima i događaje s velikim brojem žrtava".

Na pitanje o izgledima za izgradnju velike američke baze, glasnogovornik izraelske vojske, potpukovnik Nadav Šošani, u utorak je rekao da nema ništa konkretno za podijeliti. Izrael se oslanja na američku vojnu pomoć i opremu, ali je rijetko dopuštao američku vojnu bazu na svom tlu, a do sada su te baze bile male.

Shorm, neprofitna novinska organizacija u Izraelu, ranije je u utorak izvijestila da SAD planira veliku bazu u području Gaze kako bi nadzirao primirje. Pozivajući se na izraelske dužnosnike koji su vidjeli preliminarne planove.

U zahtjevu se navodi da će se izvođač radova pobrinuti za svaki aspekt izgradnje i upravljanja bazom te da mora ponuditi tri obroka dnevno za svih 10.000 članova osoblja, kao i upravljati vodom i otpadom, proizvodnjom energije, uslugom pranja rublja i omogućiti pouzdanu komunikacijsku mrežu i medicinsku kliniku.

Isti postupak korišten je za dodjelu ugovora vrijednog 1,26 milijardi dolara u srpnju za izgradnju šatorskog kampa s 5000 kreveta na vojnoj bazi u El Pasu.